Známa speváčka na módnej šou: Umelé MIHALNICE si nalepila VŠADE… Len na oči nie!

Speváčka Doja Cat na seba strhla pozornosť už začiatkom týždňa počas prehliadky módnej návrhárky Elsy Schiaparelli. Nastylovaná bola tak, že vyzerala, akoby mala vážnu kožnú chorobu. Celá nafarbená na červeno a jej pleť vyzerala, akoby bola posiata veľkými vredmi. No hrôza na to pozerať.

No známa Američanka má zrejme potrebu za každú cenu zaujať. Dôkazom je aj jej styling, s akým sa objavila na včerajšej šou značky Viktor & Rolf Haute Couture Spring Summer 2023. Oblečená prišla v pásikavom kostýme, doplnenom bielou košeľou... To však nebolo to, čo pútalo pohľady. To sa nachádzalo na jej tvári.

Na tej totiž mala nalepené umelé mihalnice. Nie však na mieste, kam sa zvyčajne umiestňujú. Namiesto očných viečok, si ich speváčka pripevnila nad obočie, pod nos, aj na bradu... No prekvapivo očiam, kam patria, sa vyhla. Veď pozrite sami!