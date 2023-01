Prehliadka BIZÁRU na módnej šou: Speváčka ako s ťažkým EKZÉMOM a druhá… Pytliaci museli byť nadšení!

Fashion weeky sú v Paríži pravidelným sviatkom módy. Prvý tohtoročný sa konal od 17. januára a trval až do včerajšieho večera. Jednou z posledných prehliadok bola prezentácia kolekcie známej módnej návrhárky Elsy Schiaparelli. A pozvanie na ňu prijalo obrovské množstvo svetových hviezd. Za všetky spomeňme modelku Irinu Shayk či herečku Diane Kruger.

Pozvanou bola aj speváčka Doja Cat, ktorá je známa svojimi extravagantnými módnymi kreáciami. V spoločnosti púta pozornosť doslova vždy. A inak tomu nebolo ani tentokrát. Pôsobilo to, akoby pred odchodom na módnu prehliadku vyhľadala maskérov markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome a nechala sa prerobiť na poriadne ťažký kožný ekzém. Pohľad na ňu bol doslova nepríjemný.

Podobné pocity v ľuďoch vyvolával aj styling najmladšej "Kardashianky" Kylie Jenner. Tá totiž do spoločnosti prišla v jednoduchých čiernych šatách. Svoj outfit však chcela silou mocou ozvláštniť. A síce sa jej to podarilo, no zároveň proti sebe poštvala aj všetkých ochráncov zvierat. Na hrudníku mala totiž obrovskú hlavu leva, ktorá vyzerala ako trofej pytliaka.

Tým sa tmavovláskina kreácia určite páčila, no jej fanúšikom na sociálnej sieti Instagram už menej. Poriadne sa do nej pustili. „Či je tá hlava skutočná alebo nie, myslím si, že toto podporuje schvaľovanie nosenia zvierat ako trofeje, čo je nesprávne. Som veľmi sklamaná, keď to vidím,“ znel jeden z mnoha názorov. „Je toto nejaký chorý vtip? Smiešné, čo ľudia urobia, aby upútali pozornosť. Myšlienka dať si leviu hlavu na šaty (či je skutočná alebo nie) je psychicky zvrátená,“ zhodujú sa komentujúci. Aký máte ne vec názor vy?