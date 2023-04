Kontroverzná speváčka “zablúdila” na galavečer: Doja, pláž je opačným smerom!

NEW YORK - Vo štvrtok večer sa v New Yorku konala akcia Prince's Trust Global Gala, ktorú si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí. Jednou z nich bola aj kontroverzná speváčka Doja Cat (27). Vyzerala však, akoby na podujatie zablúdila... Viac ako na galavečer, totiž pôsobila, že má namierené na pláž!

Speváčka Doja Cat patrí k najkontroverznejším postavičkám šoubiznisu. Rada na seba púta pozornosť a je preto ochotná urobiť naozaj čokoľvek. Na červenom koberci sme ju tak už mali možnosť vidieť celú zafarbenú na červeno, posiatu čímsi, čo pôsobilo ako malé vyrážky. Inokedy si zas umelé mihálnice nalepila všade, len na oči nie.

Tentokrát sa hudobníčka objavila na akcii Prince's Trust Global Gala v New Yorku. A doslova to pôsobilo, akoby plavovláska na akciu len omylom zablúdila. Nahodená v háčkovanych minišatách, spod ktorých jej presvitala kompletne celá bielizeň, so slnečnými okuliarmi na očiach a šľapkami na nohách totiž pôsobila, že namiesto na červený koberec, má namierené na pláž. Veď uznajte sami!