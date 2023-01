Blondínka v mladosti otehotnela so slávnym mužom (83): Išla na POTRAT... To dieťa bolo DIABOL!

LOS ANGELES - Jej priznanie mnohých šokovalo! Karissa Shannon (33) sa do povedomia verejnosti vryla ako jeden zo "zajačikov" slávneho pánskeho magazínu Playboy. Na pobyt vo vile Hugha Hefnera (†91) má však pomerne traumatické spomienky. Ako dokonca vyšlo najavo, s kontroverzným podnikateľom bola tehotná.

Dvojičky Karissa a Kristina Shannon mali len 18 rokov, keď boli pozvané do hriešneho domu Hugha Hefnera. Po jeho smrti začali na povrch vychádzať rôzne šokujúce odhalenia. O jedno sa postarala aj jedna zo sestier - Karissa.

Ako pre Mirror prezradila, keď v roku 2009 podstúpila predoperačné vyšetrenia pred plánovanou plastickou operáciou pŕs, vyšlo najavo, že je tehotná. „S nikým iným som nespala, takže to mohlo byť iba jeho. Chcela som sa toho čo najskôr zbaviť. Nechcela som, aby to niekto zistil a našťastie to vyšlo,” uviedla blondínka.

„Moje telo mi bolo odporné. Mala som pocit, akoby som v bruchu mala votrelca. Akoby vo mne bol diabol. Nechcela som, aby ktokoľvek vedel, že v tele nosím dieťa 83-ročného chlapa,” dodala.

Ako v súvislosti s tým tiež poznamenala, absolvovať potrat v maximálnom utajení bola celkom výzva, lebo všetky dievčatá boli pod neustálym dohľadom. Spoločne so sestrou sa ale bodyguardami nechali odviesť do obchodného centra a predstierali, že idú nakupovať. Tam ich vyzdvihla kamarátka, ktorá ju odviezla na kliniku, kde jej zákrok vykonali.

FOTO: Dvojičky sa dnes živia ako herečky vo filmoch pre dospelých.