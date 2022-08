Takto to vyzeralo v slávnom dome Hugha Hefnera (†91): Bývalá playmate prezradila šokujúce detaily z jeho spálne!

V dome zakladateľa magazínu Playboy sa počas rokov vystriedalo veľmi veľa žien. Ako to vyzeralo za bránami tohto honosného sídla, sa čo to vedelo aj v dobe, kedy Hugh Hefner ešte žil. V roku 2017 však zomrel a odvtedy sa svet dozvedá stále viac šokujúcich detailov o živote v jeho dome.

Galéria fotiek (9) Zdroj: SITA/AP

V podcaste Gilrs Next Level, sa bývalá playmate Holly Madison rozhovorila o viacerých veciach, ktoré sa diali v tomto dome. Bez okolkov opísala aj to, ako vyzeral ich spoločný sex. „Vôbec sa nehýbal. Bol ako poleno v strede postele. Všetky ženy, ktoré tam kedy boli, chceli mať sex s ním čo najskôr za sebou, pretože to žiadnej z nás nebolo príjemné. Vnímali sme to ako prácu, ktorú sme museli urobiť, aby nás nevyhodil z domu," priblížila Holly.

Týmto však jej rozprávanie o detailoch zo spálne neskončilo. „Najdivnejšie zo všetkého však bol skupinový sex. Ani neviem opísať, ako veľmi zahanbujúce to celé bolo. Hlavne preto, že veľa dievčat tam malo medzi sebou konflikty. Proste sme tam sedeli nahé a mali sme sex pred skupinou ľudí, ktorí vás nenávidia a rozprávajú o vás sra*ky počas toho, ako máte sex. A všetko som to samozrejme počula. Bolo to peklo," dodala Holly.

Galéria fotiek (9) Holly Madison a Hugh Hefner

Zdroj: SITA

S Hefnerom randila táto modelka medzi rokmi 2001 a 2008. O ich vzťahu povedala, že po ich prvej spoločnej noci cítila, že už nemá na výber a musí sa presťahovať do jeho domu a byť jeho priateľkou. Život v Playboy Mansion označila za peklo a najhoršie obdobie jej života.