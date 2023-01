Pikantný BIZNIS PLÁN slávnej sexbomby: Predáva svoju POUŽITÚ bielizeň... Za STOVKY libier!

Katie Price dnes na sociálnej sieti Instagram odprezentovala veľmi zaujímavý biznis plán. Prezradila, že jej veľa ľudí písalo kvôli spomienkovým predmetom, ktoré by im mohla podpísať. A konečne objavila, čo by im mohla posielať... Zadarmo to však rozhodne nebude. Práve naopak. Fanúšik si zaplatí niekoľko stoviek libier.

Slávna sexbomba vytvorila dokonca špeciálny instagramový profil s názvom kpmemorabilia, cez ktorý tieto spomienkové predmety bude predávať. V ponuke má rôzne predmety - vlastné knihy, plagáty, oblečenie, topánky... No mužoch určite zaujme tá najdrahšia položka z ponuky. Katie totiž ponúka aj svoju použitú spodnú bielizeň.

„Za tie roky mám doslova vrecia a tašky so spodnou bielizňou, podprsenkami, nohavičkami, podväzkovými pásmi, pančuchami, na čo si spomeniete, to mám,“ uviedla Katie. „Takže namiesto toho, aby boli vo vreciach, dostávam neustále žiadosti o podpísané spomienkové predmety, takže s nimi urobím toto,“ pokračovala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram K.P.

Jej použitá spodná bielizeň zarámovaná a podpísaná, vyjde fanúšika od 200 do 350 libier - podľa toho, či túži len po jednej časti alebo po celom sete. A už sa našiel aj prvý kupujúci. Tomu pri podpisovaní svojej sexi zásielky zaželala "mokré sny".