Slávna sexbomba išla zase pod nôž: DESIVÉ FOTO Och! Kedy s tým už prestane?

Ako informujú viaceré zahraničné médiá, Katie Price podstúpila ďalšiu plastickú operáciu nosa, upraviť si opäť raz dala aj pery a rovno mala absolvovať tiež liposukciu brucha. Skrášliť sa tentokrát nechala na prestížnej klinike v Bruseli.

Slávnu tmavovlásku v uplynulých dňoch nafotili na benzínovej pumpe bulvárni fotografi. A treba dodať, že Katie nešlo prehliadnuť. A to nielen pre to, že mala výstrednú obuv, ale aj vďaka tomu, že pozornosť pútala jej zafačovaná tvár.

Tmavovláskina mama Amy, ktorá je v Británii tiež dosť známa, sa netají tým, že pre dcérino konanie nemá pochopenie. „Nenávidím to a ona to veľmi dobre vie,” uviedla v rozhovore s Vanessou Feltz v jej TalkTV show pred pár dňami. Zároveň je presvedčená, že Katie tak koná, lebo je to spôsob, akým sa vyrovnáva so smútkom, či pocitmi, keď sa necíti dobre.