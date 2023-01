DRSNÝ ODKAZ SVOKRE: Podvádzaná Shakira si už poriadne zgustla aj na nej... Preboha, veď ju porazí!

MADRID - Čo tým chcela naznačiť?! Speváčka Shakira aktuálne žne úspechy so svojou skladbou Out of Your League, v ktorej sa naváža do otca svojich dvoch synov - Gerarda Piquého (35) a jeho mladučkej milenky. Všetko ale nasvedčuje tomu, že sa najnovšie už pustila aj do jeho matky. Veď, pozrite sa, čo urobila!