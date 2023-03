Shakira verejne “naložila” svojmu EX: Vyzerala pri tom HRIEŠNE SEXI… Gerard, o TOTO si prišiel!

NEW YORK - Minulý rok v júni svet obletela šokujúca správa o rozchode Shakiry (46) a Gerarda Piqého (36). Dvojica išla od seba po tom, čo mal byť futbalista svojej polovičke viackrát neverný. No a speváčka sa s koncom 12-ročného vzťahu vysporiadava po svojom - svojmu ex verejne nakladá prostredníctvom piesní. Urobila tak aj najnovšie v The Tonight Show... A vyzerala pri tom hriešne sexi!