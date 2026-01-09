Europoslanec Štefanec sa pustil do nominácie hráčov KHL na ZOH: Krvavé peniaze a neskutočná HANBA

BRUSEL/BRATISLAVA - Nebolo to tak dávno, čo sa europoslanec Ivan Štefanec dostal na prvé stránky novín svojím odchodom u Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), keď mu prekážalo hlasovanie o dvojpohlavnej ústave. Názorový problém má aj pri vojne na Ukrajine a všetkom, čo s tým súvisí, šport nevynímajúc. Zaprisahal sa totiž, že tento rok si slovenský olympijský hokej nezapne!
Štefanec svoju nespokojnosť vyjadril na sociálnej sieti. Europoslanecovi a bývalému členovi KDH prekáža, že farby Slovenska budú v Taliansku reprezentovať aj traja hráči, ktorí sa angažujú vo východnej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), ktorú podľa kritikov primárne podporuje práve krvilačné vedenie Ruska. To je momentálne stále aktívne na Ukrajine. To nedáva europoslancovi Štefancovi spávať a napriek jeho roky trvajúcemu aktívnemu fandeniu reprezentácii sa tento rok obľúbenej činnosti vzdá.
Hokej a teror na Ukrajine
"Hokejisti teroristi," začal úplne ostro svoje stanovisko Štefanec. Presne takto totiž vníma sériu hráčov, ktorí sa objavili v olympijskej nominácii Slovenska. Podľa neho tým Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) urobil "vlasti opäť obrovskú hanbu".
Na mysli má predovšetkým trio, ktoré sa angažuje v rámci KHL, a to Adam Ružička, Adam Liška a Martin Gernát.
Morálny odpad, ktorý sa stal súčasťou reprezentácie
"Martin Gernát, Adam Liška a Adam Ružička uprednostnili krvavé peniaze v súťaži riadenej vládou teroristického štátu, páchajúcej už štvrtým rokom genocídu na nevinných ľuďoch susednej krajiny. Ich spoluvina bola ich osobnou, ale keďže sa tento morálny odpad stal súčasťou aj slovenskej reprezentácie, táto obrovská hanba sa stala hanbou každého slovenského občana," udrel si Štefanec ešte viac.
Bývalý kádehák tvrdí, že slovenskú hokejovú reprezentáciu chodil kedysi ešte osobne podporovať na svetové šampionáty, svetový pohár a dokonca aj olympiádu. "Dnes cítim len neskutočnú hanbu a opovrhnutie nad všetkými, ktorí túto hanbu spôsobili," uzavrel sa Štefanec.
V živote vraj nie je dôležitý len výsledok, ale najmä spôsob, akým sa dosiahne. "Fandiť morálnemu odpadu sa nedá..." skončil Štefanec.