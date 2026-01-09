Slávny herec ŠOKUJE: 11-ročnej dcére ponúkol, že jej dá ZAMRAZIŤ vajíčka!

LOS ANGELES - Herec a moderátor Dax Shepard šokoval verejnosť vyhlásením o svojej len 11-ročnej dcére Delte, ktorú má s herečkou Kristen Bell. V podcaste Armchair Expert priznal, že jej plánuje zaplatiť zmrazenie vajíčok!
Shepard prezradil, že jeho dcéra Delta sa nedávno zverila, ako veľmi sa teší na deň, keď bude mamou. Herec ju nechcel nijako brzdiť ani súdiť, práve naopak - rozhodol sa ju podporiť originálnym spôsobom. „Pýtal som sa jej, kedy si myslí, že bude mať prvé dieťa. Či v osemnástich. Chcem byť podporujúci, nechcem, aby mala pocit, že ju za niečo odsudzujem,“ vysvetlil.
Keď Delta odpovedala, že v 18-tich ešte určite nie, Shepard odhadol, že by mohla chcieť dieťa až medzi 35. a 45. rokom života. A práve tam prišiel s prekvapivým návrhom. „Povedal som jej: Ak budeš chcieť, keď budeš mať 18, zaplatím ti zmrazenie vajíčok. Aspoň sa tým nebudeš musieť zaoberať,“ prezradil herec bez okolkov.
Shepard tvrdí, že veľmi dobre vie, ako sa ženy často ocitajú medzi túžbou po dieťati a budovaním kariéry. 11-ročná dcéra ho však veľmi rýchlo schladila s tým, že dieťa by chcela približne vo veku 25 rokov. Jeho predstavu označila za "šialenú" a "príliš starú".