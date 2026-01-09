PRIESKUM ukázal strach Slovákov: Obavy zo zhoršenia životnej urovne! V TÝCHTO krajoch je to najhoršie

BRATISLAVA – Z očakávaných dopadov konsolidácie majú ľudia strach. Až viac ako 60 % obyvateľov Slovenska sa obáva zhoršenia ich životnej úrovne v roku 2026.
Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24. Dáta ukázali, že až 62,9 % respondentov očakáva, že konsolidácia bude mať negatívny dopad na ich život a život ich rodiny v roku 2026. Štvrtina opýtaných (25,9 %) sa domnieva, že sa nič nezmení. Iba 3,8 % verí, že konsolidácia prinesie zlepšenie a 7 % respondentov nevie, čo má od konsolidácie očakávať. Zvyšných 0,4 % sa k otázke odmietlo vyjadriť.
Pozitívnejšie vnímajú budúcnosť po konsolidácii starší respondenti nad 50 rokov, osoby s najnižším vzdelaním, obyvatelia Trnavského a Košického kraja, príslušníci maďarskej národnosti a voliči strán SMER-SD, Maďarskej aliancie a mierne aj voliči strán Pravda a Hnutie Slovensko.
Naopak, zhoršenie životnej úrovne očakávajú najmä mladší respondenti do 49 rokov, vysokoškolsky vzdelaní ľudia, obyvatelia Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja a voliči opozičných strán a Práva na pravdu.
To, že sa ich život v roku 2026 v dôsledku konsolidácie zhorší si však myslí aj tretina voličov strán SMER-SD a HLAS-SD a až dve tretiny voličov SNS.