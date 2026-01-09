Posun v prípade: Médiá zverejnili meno imigračného agenta, zastrelil ženu v Minneapolise

MINNEAPOLIS - Federálnym imigračným agentom, ktorý v stredu v Minneapolise zastrelil miestnu vodičku, je 43-ročný Jonathan Ross, píšu americké médiá. Meno agenta sa objavilo v médiách po tom, ako ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová na tlačovej konferencii oznámila, že agent, ktorý zabil Renee Nicole Goodovú, vlani utrpel zranenia po tom, čo ho za sebou vlieklo auto pri inej imigračnej operácii. Médiá následne zistili jeho identitu zo súdnych dokumentov o tomto incidente.
Imigrační agenti sa vlani v júni pokúsili zadržať migranta bez dokumentov Roberta Carlosa Muñoza-Guatemalu počas dopravnej kontroly, píše web stanice NBC News. Po tom, čo ich muž odmietol vypočuť, Ross rozbil okienko jeho auta, natiahol dovnútra ruku a podľa súdnych dokumentov sa mu v aute zasekla paže. Keď sa Muñoz-Guatemala pokúsil z miesta ujsť, vliekol policajta pozdĺž vozidla. Ross utrpel tržné rany, na ktorých zašitie bolo potrebných 33 stehov, stoja v súdnych dokumentoch. Muñoz-Guatemala, ktorý bol uznaný vinným z napadnutia Rossa a ublíženia na zdraví, teraz čaká na rozsudok. Noemová na stredajšej tlačovej konferencii Rossa, ktorého nevymenovala, označila za skúseného agenta. Podľa denníka The New York Times pracuje Ross v Úrade pre imigráciu a clá (ICE) desať rokov.
UPOZORNENIE Video nie je vhodné pre citlivé a maloleté osoby
Rozsiahly zásah imigračných agentov
Pri rozsiahlom zásahu imigračných agentov v Minneapolise na severe Spojených štátov to bol podľa médií práve Ross, kto v stredu zastrelil 37-ročnú matku troch detí Goodovú, ktorá sa podľa zverejnených videozáznamov pokúšala ujsť, keď ju kontrolovala skupina agentov. Podľa ministerstva vnútornej bezpečnosti agent ICE strieľal v sebaobrane, keď doneho žena nabiehala vozidlom, čo minnesotské úrady jednoznačne odmietli. Starosta Minneapolis Jacob Frey vyzval agentov ICE, aby mesto opustili.
Zastrelenie ženy vyvolalo rozsiahle protesty
Zastrelenie ženy vyvolalo rozsiahle protesty, ktoré ďalej pokračujú. Polícia v Minneapolise proti demonštrantom zhromaždeným pred sídlom federálnych úradov vo štvrtok nasadila slzotvorný plyn a niekoľko ľudí zadržala. Obyvatelia na ulici, kde bola Goodová zabitá, postavili barikády z rôznorodých predmetov. Miestni hasiči dnes oznámili, že ich z bezpečnostných dôvodov odstraňujú.
Guvernér štátu Minnesota Tim Walz vo štvrtok vyzval federálne úrady, aby štátnej polícii umožnili účasť na vyšetrovaní prípadu, čo ministerka Noemová odmieta s tvrdením, že štátna polícia nemá na vyšetrovanie právomoc. Vyšetrovanie prípadu prevzal Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Obyvatelia Minnesoty podľa Walza "veľmi, veľmi ťažko prijmú" ako spravodlivé výsledky vyšetrovania bez účasti miestnej polície. Federálni činitelia vrátane prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého agent ICE strieľal v sebaobrane, prenášajú preukázateľne chybné úsudky, povedal Walz.