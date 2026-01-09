Závidia jej KRÁSU? Miss Podmanická čelí nepríjemnej realite: Stretáva sa s tým všade!

BRATISLAVA - Päť rokov po získaní titulu sa Miss Viktória Podmanická obzrela späť a priznala, že pozornosť, ktorá s krásou prichádza, nie je vždy príjemná.
Prvou Vicemiss v súťaži Miss Slovensko sa Viktória Podmanická stala v roku 2020. Od finálového večera súťaže krásy ubehlo vyše päť rokov, no Viktória hovorí, že jej to celé splýva do jedného rýchleho "kedy sa to stalo?". „Musím povedať, že tých päť rokov ubehlo neuveriteľne rýchlo a veľmi veľa sa zmenilo. Mám pocit ako by to bolo len včera, na druhej strane veľmi dávno, a či by som sa na to dala znovu? Určite áno!“
Viktória sa pýši dokonalými krivkami, no ako prezradila, kalórie si neráta. Jedným dychom však dodáva, že ani v jej prípade nie je nič zadarmo a za perfektnou postavou sa skrýva poriadna drina. „Je to určite pohyb a potom pozor na jedálniček, obmedzenie prípitkov a sektov.“ Na oslave 200. výročia sektu Hubert však poháriku neodolala...
Dnes sa však Viktória sústreďuje viac na iné veci než na "misskovské" povinnosti. „Momentálne študujem na vysokej škole, som v treťom ročníku a plním si tak jeden z mojich snov a verím že o ďalšie tri roky keď školu dokončím, tak si dám takú fajočku že áno, ten sen som si splnila.“
Roky Viktórii krásu neuberajú, skôr naopak, zreje do krásy. Na rad teda prišla otázka - uľahčuje ženám krása ich život? „Skôr sa stretávam s presným opakom, že to majú ťažšie, viem to aj z vlastnej skúsenosti. Vnímam to niekedy skôr ako nevýhodu.“ S tým podľa nej súvisí aj nepríjemný sprievodný jav, ktorý pocítila krátko po súťaži - závisť. „To sa odohralo hneď po finále. Snažím sa na to nemyslieť a dištancovať sa od toho a poviem si, že to nie je môj problém a nebudem si tým zaťažovať hlavu.“ Podmanická zároveň naznačila, že nešlo len o poznámky či pohľady. Otvorene spomenula aj skúsenosti s mužmi, ktoré rozhodne neboli lichotivé.