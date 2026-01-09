AAA AUTO má za sebou najúspešnejší rok v histórii, predalo viac ako 111-tisíc vozidiel

Z medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna vlani odišlo 111 419 automobilov s novým majiteľom za volantom. Je to najviac za 34 rokov histórie jej prevádzkovateľa - skupiny AURES Holdings. Medziročne ide o nárast o 3 percentá. Skupina aj vďaka tomu zobchodovala na predaji a výkupe za celé obdobie spolu už 3,5 milióna áut. Predajnú rekordy padali v roku 2025 ako na Slovensku, tak aj v Českej republike i v Poľsku. Prvýkrát sa v Česku a Poľsku na prvú priečku v predajoch dostali vozidlá SUV a predbehli ešte vlani dominujúce hatchbacky. Na Slovensku strácajú SUV na hatchbacky už len 1 percento. Boom zažívajú aj elektromobily, ktorých predaje sa v porovnaní s rokom 2024 viac ako zdvojnásobili.
Za uplynulý rok sa v slovenských autocentrách AAA AUTO a Mototechna predalo celkom 21 398 automobilov, v Českej republike to bolo 61 272 a v Poľsku 28 749 vozidiel. Na Slovensku si podľa preferencií karosérií ešte tesne držia prvú priečku hatchbacky (28,5 % podiel) pred stále populárnejšími SUV (27,5 %) a tretími kombi (24,5 %). V susednom Česku sa už „SUV-čka“ predrali na vrchol, pričom hatchbacky sú tam v predajoch až tretie za vozidlami kombi. Aj Poľsku už dominuje kategória SUV s takmer tretinovým podielom na trhu, pred hatchbackmi, kombi sú tu tretie. Na slovenskom trhu sa očakáva prienik SUV na top pozíciu v priebehu toho roka.
„Počas minulého roku bolo rekordných až desať mesiacov z dvanástich, teda celý rok okrem októbra a novembra. Oproti predchádzajúcim rokom bol neobvykle silný aj december, kedy sme predali bezmála sedem tisíc áut, a to vďaka teplému počasiu, predĺženiu zľavovej akcie Black Friday aj rozširovaniu našej pobočkovej siete do menších miest. Najlepšie sa nám darilo v júli, keď sme predali najviac áut za jeden mesiac v celej tridsaťštyriročnej histórii Áčiek, a to takmer desať a pol tisíc,“ približuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. „Vlaňajší rok bol pre sekundárny automobilový trh dosť špecifický, a to nielen z pohľadu našich rekordných predajov. Významne sa zmenili aj nákupné zvyklosti zákazníkov. Tradične predajne najsilnejšia jarná aj jesenná sezóna začala aj vrcholila o mesiac skôr, než sme boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch. Menia sa však aj preferencie v typoch a pohonoch automobilov," dopĺňa spoločný generálny riaditeľ spoločnosti Petr Vaněček.
Boom elektrických áut
Najväčším „skokanom“ boli elektromobily, ktorých predaje sa v rámci skupiny medziročne viac ako zdvojnásobili, a to len z relatívne skromných deviatich stoviek na zhruba dvetisíc vozidiel. V roku 2023 ich bolo dokonca len 400. Najväčšiu zásluhu na tom majú Česi, keďže na ich trhu podiel elektrických áut predstavuje 2,5 percenta predajov oproti 1,1 percentám na Slovensku a len 0,6 percentám v Poľsku. Vo všetkých troch krajinách sú najpredávanejšími benzínové autá pred dieselovými. Naši severní susedia sa ale vymykajú podielom zážihových motorov (56 percent) voči „nafťákom“, ktorých sa v Poľsku vlani predalo iba 28 percent. Na Slovensku aj v Česku sa pritom vozidiel so vznetovým motorom predalo zhodne okolo 45 percent, zatiaľ čo podiel vozidiel tankujúcich benzín je naopak výrazne nižší ako v Poľsku, v SR 47 percent a v ČR 45,5 percent. Vo všetkých troch krajinách sú na tretej pozícii v predajoch hybridy, na Slovensku aj v Česku s približne 5-percentnám podielom, no v Poľsku s takmer 8 percentami. Výraznejšie zastúpenie majú v Poľsku aj vozidlá s LPG so 7 percentami, čo je skoro päťnásobok oproti Slovensku a Česku.
Slováci a Česi preferujú Škodu, Poliaci Opel
Poliaci sa líšia aj v preferenciách značiek, keďže na rozdiel od Slovákov a Čechov nie sú až takými veľkými priaznivcami Škodovky a viac preferujú Opel. V prípade modelov u nás aj za riekou Moravou v rebríčku predajov tradične kraľujú Škodovky, v oboch krajinách hlavne najdominantnejšia Octavia a za ňou obľúbená Fabia. Na Slovensku je tretím najpopulárnejším autom Kia Ceed, no len tesne pred Škodou Superb. V Poľsku je „Oktávka“ až tretia s 2-percentným podielom pred kompaktom Opel Astra a SUV Kia Sportage. Vo všetkých troch štátoch sa z roka na rok predáva čoraz viac jazdených automobilov s automatickou prevodovkou. Na Slovensku majú za vlaňajšok 33-percentný podiel, čím ešte mierne zaostávame za Čechmi a Poliakmi so zhodne 37-percentným podielom predaných vozidiel s automatom.
