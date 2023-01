Piqué oficiálne potvrdil vzťah s milenkou: Takú drsnú reakciu nečakal!

BARCELONA - Je to oficiálne! Futbalista Gerard Piqué (35) na sociálnej sieti Instagram zverejnil prvú fotku, na ktorej pózuje so svojou súčasnou partnerkou - 23-ročnou Clarou Chia Marti. Práve ona vraj mala byť dôvodom, prečo sa rozpadol jeho dlhoročný vzťah s matkou jeho synov - speváčkou Shakirou (45).

Keď sa na verejnosti prevalili informácie, že vzťah Gerarda Piquého a Shakiry stroskotal, v šoku boli mnohí. V médiách sa objavovali rôzne správy, ale dnes už je jasné, že dohady o športovcovej nevere sú pravdivé. Samotná speváčka vydala viacero piesní, v ktorých veľa vecí naznačila a prezradila.

Za zmienku stojí, že o nevere svojho partnera sa speváčka dozvedela bizarným spôsobom. Záhadne totiž ubúdalo z marmelády, ktorú v ich rodine jedla iba ona.

Vyzerá to tak, že na pomstu od svojej ex sa rozhodol zareagovať už aj samotný Piqué. Na Instagram totiž pridal fotku so svojou novou láskou. Síce k záberu nedal žiaden komentár, avšak niektorí z radov jeho followerov si vystačili s tými vlastnými.

Ak by ste čakali, že budú párik ospevovať, musíme vás sklamať. Nevernému Piquému totiž poriadne naložili. „Mal by si sa hanbiť. Zničil si svoju krásnu rodinu len preto, že si si nevedel udržať svojho "kamoša" v nohaviciach,” znejú vybrané z nich. „Táto žena sa nechytá na matku tvojich detí,” pridal sa ďalší z followerov. Shakira a Piqué majú spolu dvoch synov - Milan má 10 rokov, Sasha 7.