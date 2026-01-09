Rusko použilo obávané rakety Orešnik: V blízkosti hraníc NATO a EÚ! Desivé zábery z masívneho útoku

KYJEV - Masívny ruský letecký útok v noci na piatok zasiahol západ Ukrajiny neďaleko hraníc s Poľskom. Moskva potvrdila nasadenie obávanej strednodobej balistickej rakety Orešnik, čo vyvolalo okamžitú reakciu Kyjeva aj zvýšenú pozornosť NATO.
Úder neďaleko hraníc Aliancie
Ruské ozbrojené sily podnikli v noci rozsiahly vzdušný útok na viaceré ciele na Ukrajine, pričom jedným z hlavných terčov bola Ľvovská oblasť na západe krajiny. Zásahy boli zaznamenané len približne 80 kilometrov od hranice s Poľskom, ktoré je členom NATO.
Podľa gubernátora Ľvovskej oblasti Maksyma Kozyckého bol zasiahnutý objekt kritickej infraštruktúry. Ukrajinské letectvo pred útokom varovalo pred hrozbou balistických rakiet a po dopadoch poplach zrušilo. Obyvatelia regiónu opisovali detonácie ako sériu silných otrasov, ktoré pripomínali opakované zemetrasenia.
Moskva potvrdila použitie Orešnika
Ruské ministerstvo obrany následne potvrdilo, že pri útoku na západ Ukrajiny bola použitá balistická raketa stredného doletu Orešnik. Išlo o druhé oficiálne potvrdené nasadenie tejto zbrane v prebiehajúcej vojne.
Podľa vyhlásenia Moskvy ruská armáda vykonala „masívny presný úder“ kombináciou leteckých, pozemných a námorných zbraní dlhého doletu, vrátane systému Orešnik a bezpilotných lietadiel. Kremeľ označil operáciu za odvetu za údajný ukrajinský útok na rezidenciu prezidenta Vladimira Putina v severoruskom meste Valdaj.
Kyjev však akýkoľvek útok na Putinovu rezidenciu poprel a viacerí experti spochybňujú vierohodnosť ruských tvrdení vrátane amerických tajných služieb.
Zelenskyj žiada mimoriadne rokovania
Po potvrdení použitia rakety Orešnik Ukrajina oznámila, že iniciuje mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN aj Rady NATO – Ukrajina. Kyjev upozorňuje, že útoky v tesnej blízkosti hraníc Aliancie predstavujú vážne bezpečnostné riziko pre celý región.
Prezident Volodymyr Zelenskyj ešte pred útokom varoval, že Rusko môže v noci podniknúť nový masívny nálet, a vyzval obyvateľov, aby sledovali výstrahy a vyhľadali úkryty.
Jedna z najobávanejších ruských zbraní
Raketu Orešnik Rusko prvýkrát použilo v novembri 2024 proti ukrajinskému mestu Dnipro. Strela bola odpálená z testovacieho polygónu Kapustin Jar pri Astrachani. Šesť bojových hlavíc vtedy podľa Ukrajiny neobsahovalo výbušniny a Moskva útok označila za test.
Západní vojenskí analytici považujú Orešnik za odvodeninu ruskej medzikontinentálnej rakety RS-26 Rubež. Jej dolet sa odhaduje na 2 000 až 5 000 kilometrov. Vďaka extrémnej rýchlosti presahujúcej desaťnásobok rýchlosti zvuku a viacnásobným hlaviciam je podľa odborníkov len veľmi ťažko zachytiteľná.
Bieloruský líder Alexander Lukašenko navyše tvrdí, že Rusko už systémy Orešnik rozmiestnilo aj na území Bieloruska, čo zvyšuje nervozitu v NATO.
Ďalšie obete a útoky na oboch stranách
Počas ruského dronového útoku na Kyjev zahynuli štyria ľudia a ďalších 19 utrpelo zranenia, uviedol primátor hlavného mesta Vitalij Kličko. Medzi obeťami bol aj zdravotník, ktorý zahynul počas zásahu pri dome zasiahnutom dronom. Útoky spôsobili škody na obytných budovách a narušili dodávky vody v niektorých častiach mesta.
Ukrajina zároveň pokračovala v útokoch na ciele v Rusku. V Belgorodskej oblasti na západe krajiny spôsobil ukrajinský raketový útok rozsiahly výpadok elektriny, tepla a vody. Podľa miestnych úradov zostalo bez elektrickej energie viac než pol milióna ľudí.