Piatok9. január 2026, meniny má Alexej, Alex, Alexia, zajtra Daša

Rusko použilo obávané rakety Orešnik: V blízkosti hraníc NATO a EÚ! Desivé zábery z masívneho útoku

Ruský nočný útok na Ľvov a Kyjev si vyžiadal obete a zranených.
Ruský nočný útok na Ľvov a Kyjev si vyžiadal obete a zranených. (Zdroj: SITA/AP, X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

KYJEV - Masívny ruský letecký útok v noci na piatok zasiahol západ Ukrajiny neďaleko hraníc s Poľskom. Moskva potvrdila nasadenie obávanej strednodobej balistickej rakety Orešnik, čo vyvolalo okamžitú reakciu Kyjeva aj zvýšenú pozornosť NATO.

Úder neďaleko hraníc Aliancie

Ruské ozbrojené sily podnikli v noci rozsiahly vzdušný útok na viaceré ciele na Ukrajine, pričom jedným z hlavných terčov bola Ľvovská oblasť na západe krajiny. Zásahy boli zaznamenané len približne 80 kilometrov od hranice s Poľskom, ktoré je členom NATO.

Podľa gubernátora Ľvovskej oblasti Maksyma Kozyckého bol zasiahnutý objekt kritickej infraštruktúry. Ukrajinské letectvo pred útokom varovalo pred hrozbou balistických rakiet a po dopadoch poplach zrušilo. Obyvatelia regiónu opisovali detonácie ako sériu silných otrasov, ktoré pripomínali opakované zemetrasenia.

Moskva potvrdila použitie Orešnika

Ruské ministerstvo obrany následne potvrdilo, že pri útoku na západ Ukrajiny bola použitá balistická raketa stredného doletu Orešnik. Išlo o druhé oficiálne potvrdené nasadenie tejto zbrane v prebiehajúcej vojne.

Podľa vyhlásenia Moskvy ruská armáda vykonala „masívny presný úder“ kombináciou leteckých, pozemných a námorných zbraní dlhého doletu, vrátane systému Orešnik a bezpilotných lietadiel. Kremeľ označil operáciu za odvetu za údajný ukrajinský útok na rezidenciu prezidenta Vladimira Putina v severoruskom meste Valdaj.

Kyjev však akýkoľvek útok na Putinovu rezidenciu poprel a viacerí experti spochybňujú vierohodnosť ruských tvrdení vrátane amerických tajných služieb.

Zelenskyj žiada mimoriadne rokovania

Po potvrdení použitia rakety Orešnik Ukrajina oznámila, že iniciuje mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN aj Rady NATO – Ukrajina. Kyjev upozorňuje, že útoky v tesnej blízkosti hraníc Aliancie predstavujú vážne bezpečnostné riziko pre celý región.

Prezident Volodymyr Zelenskyj ešte pred útokom varoval, že Rusko môže v noci podniknúť nový masívny nálet, a vyzval obyvateľov, aby sledovali výstrahy a vyhľadali úkryty.

Jedna z najobávanejších ruských zbraní

Raketu Orešnik Rusko prvýkrát použilo v novembri 2024 proti ukrajinskému mestu Dnipro. Strela bola odpálená z testovacieho polygónu Kapustin Jar pri Astrachani. Šesť bojových hlavíc vtedy podľa Ukrajiny neobsahovalo výbušniny a Moskva útok označila za test.

Západní vojenskí analytici považujú Orešnik za odvodeninu ruskej medzikontinentálnej rakety RS-26 Rubež. Jej dolet sa odhaduje na 2 000 až 5 000 kilometrov. Vďaka extrémnej rýchlosti presahujúcej desaťnásobok rýchlosti zvuku a viacnásobným hlaviciam je podľa odborníkov len veľmi ťažko zachytiteľná.

Bieloruský líder Alexander Lukašenko navyše tvrdí, že Rusko už systémy Orešnik rozmiestnilo aj na území Bieloruska, čo zvyšuje nervozitu v NATO.

Ďalšie obete a útoky na oboch stranách

Počas ruského dronového útoku na Kyjev zahynuli štyria ľudia a ďalších 19 utrpelo zranenia, uviedol primátor hlavného mesta Vitalij Kličko. Medzi obeťami bol aj zdravotník, ktorý zahynul počas zásahu pri dome zasiahnutom dronom. Útoky spôsobili škody na obytných budovách a narušili dodávky vody v niektorých častiach mesta.

Ukrajina zároveň pokračovala v útokoch na ciele v Rusku. V Belgorodskej oblasti na západe krajiny spôsobil ukrajinský raketový útok rozsiahly výpadok elektriny, tepla a vody. Podľa miestnych úradov zostalo bez elektrickej energie viac než pol milióna ľudí.

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Bývalá poradkyňa prezidenta USA
Šokujúce tvrdenie denníka: Rusko ponúklo USA Venezuelu za voľnú ruku na Ukrajine!
Zahraničné
Vladimir Putin
Putin v novoročnom prejave: Rusko verí vo svoju armádu a jej víťazstvo!
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
Putin schválil zákon, ktorý Rusku povoľuje odmietnuť zahraničné rozsudky
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Toto Wisterovej a Forgáčovi nevyšlo: V novej šou nespoznali svojho kolegu!
Toto Wisterovej a Forgáčovi nevyšlo: V novej šou nespoznali svojho kolegu!
Prominenti
Zasnežené námestie slobody a úradu vlády
Zasnežené námestie slobody a úradu vlády
Správy
Marcel Forgáč v novej šou: Krásne slová o Slovensku!
Marcel Forgáč v novej šou: Krásne slová o Slovensku!
Prominenti

Domáce správy

Polícia obvinila 29-ročného Sabinovčana!
Polícia obvinila 29-ročného Sabinovčana! Jazdil pod vplyvom alkoholu
Domáce
FOTO Polícia žiada o pomoc:
Polícia žiada o pomoc: Ide o krádež v bratislavskom obchodnom centre
Domáce
Robert Kaliňák
Robert Kaliňák avizuje zmeny týkajúce sa ochrany pred dronmi
Domáce
Policajti v noci zastavili vodiča: Za volantom pod piatimi drogami, mal aj zákaz šoférovania
Policajti v noci zastavili vodiča: Za volantom pod piatimi drogami, mal aj zákaz šoférovania
Nitra

Zahraničné

Ruský nočný útok na
Rusko použilo obávané rakety Orešnik: V blízkosti hraníc NATO a EÚ! Desivé zábery z masívneho útoku
Zahraničné
Delegácia jemenských separatistov v
Delegácia jemenských separatistov v Rijáde oznámila rozpad: Hovorca to však poprel
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Prídu zmeny? Pápež Lev naznačil nový štýl v riadení Katolíckej cirkvi, multilateralizmus je v kríze
Zahraničné
Filip Turek
Turek adoroval nacistické Nemecko a zľahčoval násilné činy, uviedol Pavel
Zahraničné

Prominenti

Adela a Viktor sú
Viktor Vincze napokon v Trochu inak BUDE! Kedy a kde zverejní Adela rozhovor so svojim mužom?!
Domáci prominenti
David Beckham, Victoria Beckham,
Rodina Beckhamovcov vo VOJNE: Syn Brooklyn poslal slávnym rodičom list od PRÁVNIKA!
Zahraniční prominenti
Vera Wisterová a Marcel
Trikrát sa otoč a… STRAŤ SA! Wisterová narazila na obrovský problém, majú to v génoch
Domáci prominenti
Hailey Bieber
Manželka Justina Biebera rozptýlila fámy o tehotenstve: V SEXI bielizni predviedla dokonalé telo!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Rodičia nás to učili
Rodičia nás to učili zle: TÁTO ranná rutina škodí močovému mechúru! Koľkokrát denne je ideálne ísť na malú?
Zaujímavosti
Škandál umelca vyhnal z
Škandál umelca vyhnal z mesta: Jeho ďalšiemu dielu sa klaňal sám Michelangelo
dromedar.sk
Bizarné, ale pravdivé: ČUCHANIE
Bizarné, ale pravdivé: ČUCHANIE vlastných PRDOV môže chrániť mozgové bunky! NEUVERITEĽNÁ pomoc s pamäťou
Zaujímavosti
HOROROVÝ nález v Nemecku:
HOROROVÝ nález v Nemecku: Archeológovia objavili hrob zaťažený masívnym kameňom: Báli sa návratu z mŕtvych?
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!

Šport

Pred pár rokmi niečo nepredstaviteľné: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo 41-ročnej Kuzminovej
Pred pár rokmi niečo nepredstaviteľné: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo 41-ročnej Kuzminovej
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Legenda Celticu a Barcelony šokovala: Lepší než Ronaldinho? Ukázal na Slováka!
VIDEO Legenda Celticu a Barcelony šokovala: Lepší než Ronaldinho? Ukázal na Slováka!
Ostatné
VIDEO Slafkovského superforma: Dychberúca asistencia a kuriózny gól, ktorý neskončil v bráne! Nemcov návrat
VIDEO Slafkovského superforma: Dychberúca asistencia a kuriózny gól, ktorý neskončil v bráne! Nemcov návrat
Juraj Slafkovský
VIDEO Parádny gól Tomáša Pobežala! Toto musíte vidieť, komentátor takmer prišiel o hlasivky
VIDEO Parádny gól Tomáša Pobežala! Toto musíte vidieť, komentátor takmer prišiel o hlasivky
Zámorské súťaže

Auto-moto

NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ak toto cítite po návrate do práce, je čas na zmenu. Poznáte tieto signály?
Ak toto cítite po návrate do práce, je čas na zmenu. Poznáte tieto signály?
Práca a voľný čas
Týchto 5 otázok sa nikdy nepýtajte na pohovore
Týchto 5 otázok sa nikdy nepýtajte na pohovore
Pracovný pohovor
Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Prostredie práce
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Bombardino recept: Legenda z Álp, ktorá je hitom tejto zimy
Bombardino recept: Legenda z Álp, ktorá je hitom tejto zimy
Výber receptov
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Rady a tipy

Technológie

Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Technológie
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
Správy
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Bezpečnosť
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Bezpečnosť

Bývanie

Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť

Pre kutilov

Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Recepty
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nicola Peltz sa čoraz viac podobá na svoju svokru: Napriek napätým vzťahom si k sebe stále hľadajú cestu
Zahraničné celebrity
Nicola Peltz sa čoraz viac podobá na svoju svokru: Napriek napätým vzťahom si k sebe stále hľadajú cestu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruský nočný útok na
Zahraničné
Rusko použilo obávané rakety Orešnik: V blízkosti hraníc NATO a EÚ! Desivé zábery z masívneho útoku
Renee Nicole Good prišla
Zahraničné
NOVÉ zábery streľby v USA ukazujú, že to bola vražda! Hrozí vojna v uliciach? Guvernér chce nasadiť gardu proti federálom
Nočná dráma na Orave:
Domáce
Nočná dráma na Orave: Pri tragickej dopravnej nehode pri Námestove zomreli dvaja ľudia!
Aurora López
Zahraničné
Pokus o atentát pred parlamentom! VIDEO Vedľa opozičnej poslankyne vybuchla bomba

Ďalšie zo Zoznamu