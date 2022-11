Britney Spears trpí NEVYLIEČITEĽNOU CHOROBOU: Tvrdí, že jediným liekom je len Boh!

Slávna speváčka Britney Spears robí svojim fanúšikom starosti už veľmi dlhú dobu. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž pravidelne zverejňuje svoje nahé fotky a kvôli tejto aktivite sa s ňou prestali stretávať aj jej deti.

Najnovšie zverejnila ďalšie video, na ktorom predvádza svoje netradičné tanečné pohyby. Na tie má však podľa vlastných slov veľmi vážne dôvody, ktoré súvisia s jej zdravotným stavom. Speváčka totiž údajne trpí chorobou, ktorá sa nedá liečiť.

„Na pravej strane môjho tela mám trvalo poškodené nervy. Jediný liek je momentálne Boh. K poškodeniu nervov dochádza vtedy, keď sa do mozgu nedostáva dostatok kyslíka. Asi 3-krát do týždňa sa budím s tým, že mám úplne necitlivé ruky. Na pravej strane tela pociťujem mravčanie. Najhoršia je však bolesť hlavy. Pichá ma to a je to desivé," povedala Britney.

Speváčka ďalej povedala, že práve tanec jej pomáha proti bolesti. „Je to smiešne, ale keď tancujem, tak necítim žiadnu bolesť. Akoby sa moja myseľ vrátila do môjho detstva. Aj keď sa už nemôžem hýbať tak, ako som bola schopná... Tak mi to dodáva silu," doplnila Britney.