KRÍZA v manželstve Britney Spears: Jej muž to už nevydržal, zložili aj obrúčky!

Britney a Sam sa spoznali pri natáčaní videoklipu k piesni Slumber Party, kde si speváčkin aktuálny manžel zahral. Následne sa táto dvojica dala dokopy a momentálne sú spolu už viac ako 7 rokov. Minulý rok v lete spečatili svoj vzťah svadbou.

Ich manželstvo však zrejme nebude mať dlhé trvanie. Počas tohto týždňa sa totiž začali objavovať správy o kríze v ich vzťahu a ani jeden z dvojice už momentálne nenosí obrúčku. K celej situácii sa vyjadril pre magazín Heat World zdroj z ich okolia. Ten tvrdí, že za krízu môže najmä správanie slávnej speváčky.

„Problémy majú už dlhšie. Britney je stále nahnevaná a frustrovaná tým, čo sa dialo posledné roky a často si to vylieva na Samovi. Má to veľký vplyv na ich manželstvo, ktoré je momentálne v ohrození. Britney mala veľa rozhovorov s kamarátmi a je veľmi sklamaná. Všetci jej pomáhajú, ale pokiaľ si nevyrieši svoje problémy, tak je úplne zbytočné snažiť sa zachrániť ich zťah. Sam je už z toho veľmi unavený a necháva to tak. To však Britney štve ešte viac," povedal spomínaný zdroj.

Priatelia dvojice však dúfajú, že sa im podarí ich problémy vyriešiť. „Sam stále Britney miluje a chápe, odkiaľ sa berú jej zlé nálady. Majú aj dobré dni a momenty. Je to hlavne vtedy, keď sa Britney prinúti vyjsť z domu. Je veľmi rada, že je Sam v jej živote a všetci dúfajú, že sa to vyrieši a že sa obaja pohnú ďalej," doplnil ich blízky priateľ.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram/britneyspears