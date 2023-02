OBAVY o Britney Spears sa stupňujú: Prestala brať lieky... Blízki sa boja najhoršieho!

„Jej manžel Sam Asghari, jej manažér a lekári sa s ňou plánujú stretnúť, aby s ňou prediskutovali jej psychický stav a presvedčili ju, nech sa dá liečiť,” uviedol v súvislosti s Britney Spears pre TMZ dobre informovaný zdroj.

Podľa medializovaných informácií speváčka prestala brať lieky a výsledkom toho jej jej vyčíňanie na sociálnej sieti Instagram, či to, že sa nedávno zosypala v reštaurácii.

Na medializované informácie sa speváčka rozhodla zareagovať prostredníctvom sociálnych sietí. „Je mi zle od žalúdka pri pomyslení na to, že je legálne, aby si ľudia toto vymýšľali. Čo je veľa, to je veľa,” napísala okrem iného. „Asi budem musieť prestať pridávať príspevky na Instagram. lebo aj keď ma to veľmi baví, je veľa ľudí, ktorí mi moje šťastie neprajú,” dodala. Zároveň sa všetkých usiluje presvedčiť, že je v poriadku, užíva si chvíle v spoločnosti manžela a navarila svoje prvé domáce lasagne.