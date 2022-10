Slávneho multiotecka by chcela za EX-manžela každá: Dcére platí tučné výživné... Tá suma vyráža dych!

Eddie Murphy patrí medzi najznámejších multioteckov svetového šoubiznisu. Dokopy má už 10 detí s 5 manželkami a keďže si počas hereckej kariéry poriadne zarobil, jeho deti dostávajú poriadne veľké výživné.

Jedným z nich je aj jeho 15-ročná dcéra Angel, ktorú má so speváčkou legendárnej dievčenskej kapely Spice Girls - Mel B. Prominentná dvojica sa dala dokopy v roku 2006 a narodenie malej Angel sprevádzali nechutné útoky Murphyho.

Galéria fotiek (8) Eddie Murphy

Zdroj: SITA

Ten totiž tvrdil, že Angel nie je jeho. Po tom, ako test otcovstva potvrdil, že je to naozaj jeho dcéra, dal od speváčky a ich spoločného potomka ruky preč. Herec si k dcére našiel cestu až v roku 2017.

Od roku 2009 prispieval na jej výchovu sumou 25-tisíc dolárov mesačne. Podľa súdnych dokumentov, ktoré sa dostali do rúk Daily Mail to však od 17. augusta neplatí. V októbri roku 2020 požiadala hudobníčka súd, aby bolo výživné na jej dcéru zvýšené o 10-tisíc dolárov. Mel B to odôvodnila tým, že jej príjmy rapídne poklesli.

Galéria fotiek (8) Mel B

Zdroj: SITA

„Donedávna bola Melanie schopná zabezpečiť pre svoju dcéru pohodlný život. Nanešťastie, jej príjem poklesol a preto žiada, aby bolo upravené výživné," píše sa v dokumentoch. Eddie nakoniec s požiadavkou súhlasil, a tak bude svojej dcére posielať mesačne 35-tisíc dolárov, čo je zhruba 36-tisíc eur.