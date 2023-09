Slávna kráska (48) sa vyzliekla spolu s dcérou (24): Wau, sú ako cez kopirák!

(Zdroj: Instagram MB)

Formácia Spice Girls sa už síce rozpadla, ale každej svojej členke priniesla obrovskú popularitu. Mel B momentálne účinkuje ako porotkyňa v šou America´s Got Talent, ktorá štartuje svoju 18. sezónu. Za porotcovským stolíkom sedí spoločne so slávnou modelkou Heidi Klum. To však nie je to jediné, čo tieto dve dámy spája...

Nie je to tak dávno, čo sa v médiách objavili fotky Heidi Klum s jej dcérou, na ktorých pózovali len v spodnej bielizni. Tento krok mnohých prekvapil a niektorých dokonca pobúril. Fotky vyzlečenej matky s dcérou im jednoducho prišli čudné.

V týchto dňoch nafotila podobnú reklamnú kampaň aj jej kolegyňa Mel B, ktorej pred objektívom robila spoločnosť dcéra Phoenix Gulzar. Tú má s tanečníkom Jimmym Gulzarom. Prostrednú Angel Iris má s komikom Eddiem Murphym. Otcom najmladšej Madison je jej exmažel Stephen Belafonte, s ktorým sa rozišli za dramatických okolností.

