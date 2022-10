Dcéra Olivie Newton-John (†73) sa zbavuje UMELINY: Dala si ROZPUSTIŤ tvár, preč pôjdu aj SILIKÓNY!

LOS ANGELES - Dcéra herečky Olivie Newton-John (†73), 36-ročná Chloe Lattanzi, v posledných rokoch pútala pozornosť najmä svojim umelým výzorom. Prvú plastiku podstúpila už v 18-tich, kedy si nechala zväčšiť svoje prsia. O to väčším prekvapením je informácia, že teraz sa toho všetkého chce zbaviť. Nechala si rozpustiť výplne v tvári... Preč by chcela dať aj silikóny!

Chloe dlhodobo podporuje antivaxerské konšpiračné teórie. Mnohí ju preto konfrontovali, ako niekto s toľkými vylepšeniami, môže spochybňovať modernú medicínu. No a práve v súvislosti s tým sa rozhodla verejnosti odhaliť, že po rokoch so všetkými umelinami skoncovala. V posledných rokoch pritom pútala pozornosť najmä svojim vyumelkovaným výzorom.

„Je to neustály proces. Dala som si odstrániť výplne z tváre. Keď som si ich nechala spraviť, mala som telesnú dysmorfickú poruchu. Mala som veľmi nízke sebavedomie,“ prezradila Chloe v siahodlhom videu na sociálnej sieti s tým, že s výplňami začala pred 10 rokmi. „Moja tvár bola veľmi opuchnutá a zvláštna. Existuje produkt, ktorý to dokáže rozpustiť, no je to proces, ktorým teraz prechádzam,“ pokračovala.

Priznala tiež, že ľutuje, že si v 18-tich nechala spraviť prsné implantáty. „Keď som si dala robiť prsia, mala som veľmi nízke sebavedomie. Navyše som si nebola informovaná. Verila som komukoľvek v bielom plášti a nevedela som, že by to mohlo mať vedľajšie účinky alebo následky,“ prezradila Chloe. Silikónov by sa podľa vlastných slov chcela zbaviť, no stojí to veľa peňazí.

S perami to však bude trochu problém - tie sú zrejme zmenené nenávratne. „Do pier som si dala vstreknúť toľko, že sú natrvalo natiahnuté. Nie, že by to bola niekoho vec, ale bolelo ma vidieť niektoré z tých komentárov a ja som pritom chcela ľudí len vzdelávať,“ posťažovala sa Chloe a dodala, že napichať pery si nedala už niekoľko rokov. Blondínka sa umeliny rozhodla vzdať po nedávnej smrti svojej mamy Olivie Newton-John.