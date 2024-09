Život krehký ako motýľ: Ukrutné bolesti pred smrťou, no hviezda Pomády sa aj tak usmievala

Olivia Newton-John a jej herecký kolega John Travolta v kultovej Pomáde (Zdroj: Profimeda)

Bola úžasná. Tancovala ako motýľ, spievala ako slávik. Škoda, že mala aj taký krehký život ako ony... Olivia Newton-John († 73) sa narodila 26. septembra 1948 v Cambridgei vo Veľkej Británii. Encyklopédie ju však označujú ako austrálsku speváčku, ktorá bola známa aj svojimi filmovými rolami v hudobných filmoch. Jej matka Irene Born bola dcérou Maxa Borna, držiteľa Nobelovej ceny za fyziku, a jej otec pracoval pre tajnú službu MI5. Bola najmladšia z troch súrodencov, všetci traja mali pomerne pohnutý osud. Sestra Rona, speváčka a herečka podľahla v roku 2013 rakovine mozgu, brat Hugh sa síce dožil vyššieho veku, ale v roku 2019 zomrel na rakovinu a stareckú demenciu.

(Zdroj: Texaco)

Olivia od piatich rokov vyrastala v austrálskom Melbourne, kam sa jej rodina presťahovala. V roku 1962 založila dievčenskú skupinu Sol Four a o tri roky neskôr odcestovala do Anglicka, kde vystupovala spolu so speváčkou Pat Caroll. Pat však nakoniec odišla späť k protinožcom a Olivia zostala sama v Anglicku, kde pomaličky rozbiehala sólovú kariéru. Jej prvým singlom bol v roku 1966 Till You Say You'll Be Mine, ktorý však nemal veľký ohlas. Potom sa stala členkou skupiny Toomorrow a na začiatku 70. rokov sa jej kariéra značne vylepšila piesňami If Not For You, I Honestly Love You (1974, 1. miesto v americkej hitparáde a cena Grammy). V roku 1975 prešla od popu ku country. Medzi jej najvýznamnejšie piesne patrí Magic z roku 1980 a Physical z roku 1981. Filmovú kariéru začala blondínka v roku 1965 muzikálovou komédiou Funny things happen down under. Životnou rolou pre ňu bola Sandy v muzikáli Pomáda z roku 1978, kde si po boku nemenej skvelého Johna Travoltu zahrala austrálsku stredoškoláčku. Zaujímavé je, že v čase nakrúcania mala už 29 rokov! Napriek tomu v tejto úlohe nevyzerá smiešne, priam naopak.

John Travolta, Olivia Newton-John (Zdroj: profimedia.sk)

Po nevídanom úspechu v tomto filme hrala aj v hudobnej rozprávke Xanadu. V komédii Nebeský pár sa opäť objavila po boku Johna Travoltu. Newton-John bola niekoľkonásobnou držiteľkou ceny Grammy, medzi jej najväčšie hudobné hity patrí pieseň z roku 1981 Physical, ktorá vyšla na rovnomennom albume, herečka k nej nakrútila aj povestný videoklip. Medzi jej posledné seriálové roly patrila účasť v hudobnom seriáli Glee, ktorý herečke niekoľkokrát zložil poctu. V roku 1988 účinkovala napríklad v romantickej komédii Manželské etudy a v roku 2000 v snímke Nanič život. V roku 2020 sa objavila v komédii austrálskej produkcie Krokodíl Dundee rytierom či v piatom dieli katastrofického filmu Sharknado.

John Travolta, Olivia Newton-John (Zdroj: Instagram)

Okrem herectva sa stále venovala svojej hudobnej tvorbe. Napĺňalo ju aj materstvo, matkou jedinej dcéry Chloé Rose sa stala až ako 38-ročná, ale spolu s prvým manželom Mattom Lattanzim si rodičovstvo užili. Venovala sa tiež charitatívnym činnostiam, za ktoré v roku 2020 dostala Rad britského impéria a s ním spojený titul OBE. Život sa zdal pokojný a úspešný, no potom prišli nečakané problémy. Olivia v mladosti bojovala s rakovinou prsníka. Keď sa už zdalo, že je všetko zlo zažehnané, rakovina sa po dvadsiatich rokoch vrátila. To okrem iného zapríčinilo, že už sa v posledných rokoch v nových programoch a filmoch neobjavovala. Okrem liečby sa venovala aj šíreniu osvety o predchádzaní rakovine. Bojovala statočne, ale choroba bola silnejšia. Ku koncu trpela ukrutnými bolesťami, no aj v morfiovom polospánku sa usmievala. Olivia Newton-John zomrela 8. augusta 2022 vo veku 73 rokov. „Jej posledné želanie bolo, aby ľudia nekupovali na jej pohreb kvety, ale aby radšej poslali peniaze na Olivia Newton-John Foundation Fund," uviedol jej manžel John Easterling. Táto nadácia podporuje výskum medicíny na liečbu rakoviny.

Olivia Newton-John (Zdroj: youtube.com)