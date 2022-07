Kamarátka Harryho a Meghan v slzách: Náhla smrť syna (†9)!

Bývalá modelka mala nájsť svojho 9-ročného syna Georga bez známok života v jej dome v Los Angeles. Príčina smrti zatiaľ nie je jasná, keďže rodina čaká na výsledky pitvy. Jeho matka to potvrdila v príspevku na Instagrame.

„Môj sladký chlapec. Môj svet sa rozbil na milión kúskov. Mám veľký problém dýchať, chodiť, fungovať,... Tvoj úsmev rozžiaril každú izbu a tvoje srdce bolo dokonalé a nežné. Opustil si náš svet a zanechal si za sebou veľa ľudí, ktorí ťa milovali," napísala zronená matka.

„Netuším, ako mám ďalej pokračovať. Ako mám fungovať. Ako mám získať do môjho života opäť svetlo a radosť. Ale skúsim to. Budem sa snažiť najviac ako to len pôjde, kvôli tvojej sestre. Nedokážem to pochopiť," doplnila Kelly.

Jej dcéra Lily, dvojička Georga, má odmalička zdravotné problémy. Keď mala dva roky, zistili jej závažné ochorenie srdca a museli jej implantovať kardiostimulátor. Daily Mail sa podarilo od zdroja blízkeho rodine zistiť, že George podobné problémy nemal.

Celý pohreb zaplatí charitatívna organizácia GoFundMe. Tá vytvorila zbierku, do ktorej môže prispieť každý. Na Georgovou poslednú rozlúčku sa už vyzbieralo viac ako 58 tisíc dolárov, vrátane príspevku vo výške 5 tisíc dolárov od princa Harryho a Meghan Markle, ktorí sú dobrými priateľmi Kelly.