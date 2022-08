Krásna Wonder Woman úplne BEZ MEJKAPU: Vrásky na čele, tmavé kruhy pod očami!

LOS ANGELES - Herečka Gal Gadot, ktorá stvárnila komiksovú hrdinku Wonder Woman, je pohľadná žena... To napokon v roku 2004 potvrdili aj odborníci na ženskú krásu, keď jej udelili titul Miss Izrael. Niet preto divu, že sa tmavovláska bez problémov ukáže aj bez mejkapu. Urobila tak aj najnovšie - odhalila vrásky na čele, aj tmavé kruhy pod očami!

Je to úplne normálna žena, ako každá iná! Reč je o predstaviteľke odvážnej Wonder Woman, Izraelčanke Gal Gadot. Tá je nielen úspešnou herečkou, ale aj vyhľadávanou modelkou. Súčasťou jej práce je tak vyzerať dobre. No tmavovláska tiež nemá problém, verejne priznať aj nejakú tú chybičku krásy.

Najnovšie na sociálnej sieti Instagram zverejnila fotku bez akýchkoľvek úprav. Nielen, že nepoužila žiaden filter, ktorými si verejne známe osoby radi pomáhajú k dokonalosti, ona na zábere nemá dokonca ani len mejkap. Svetu tak hrdo ukázala tmavé kruhy pod očami aj zopár vrások na čele. No aj takéto malé "nedokonalosti" z nej robia skutočne krásnu ženu. Veď uznajte sami!

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram G.G.