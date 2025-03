Hviezdna herečka prehovorila o vážnych problémoch počas tehotenstva: Prišla o sluch a aj zrak… Bála sa smrti!

Gal Gadot (Zdroj: SITA)

O tom, že Gal Gadot bojovala počas jej posledného tehotenstva s vážnymi zdravotnými problémami, prehovorila už koncom minulého roka. Herečka vtedy priznala, že mala v mozgu veľkú krvnú zrazeninu.

O tomto náročnom období prehovorila aj v najnovšom rozhovore, keď sa objavila v šou The Drew Barrymore Show. Gadot počas neho uviedla, že kvôli svojmu stavu dokonca prišla o zrak a aj sluch, čo bolo v približne ôsmom mesiaci tehotenstva desivé.

„Ležala som v posteli a nič som nepočula a ani nevidela. Moje symptómy boli horšie a horšie, ale viacero doktorov mi hovorilo, že je to len silná migréna. Vždy treba bojovať za svoje zdravie. Treba počúvať svoje telo a srdce. Prinajhoršom sa budete prehnane kontrolovať, ale to je v poriadku. Nakoniec som išla do nemocnice, kde mi našli veľkú krvnú zrazeninu," uviedla herečka.

„Ak by som mala prirodzený pôrod, tak by som tu dnes už nebola. Mala som napokon až 3 zrazeniny. Bolo to prvýkrát v mojom živote, kedy som bola vydesená na smrť. Keby sa to vedelo skôr, tak mi mohli nasadiť lieky na riedenie krvi a bolo by to v poriadku," doplnil Gadot.