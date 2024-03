Obrovské prekvapenie: Krásna herečka sa stala opäť matkou… Dievčatku dala symbolické meno!

(Zdroj: TASR)

Izraelská herečka sa vďaka svojmu talentu zaradila medzi najznámejšie umelkyne svojej generácie. Počas svojej kariéry sa objavila vo viacerých známych počinoch, ako sú filmové série Wonder Woman či Rýchlo a zbesilo.

Gal Gadot (Zdroj: profimedia.sk)

V posledných mesiacoch sa začalo špekulovať, či náhodou nie je v radostnom očakávaní. Tieto reči však utíchli a fanúšikovia o jej tehotenstve nemali ani najmenšie tušenie. Včerajší príspevok Gadot na sociálnej sieti Instagram, kde ju sleduje viac ako 109 miliónov používateľov, tak prišiel ako blesk z jasného neba.

Herečka fanúšikom ukázala nádhernú fotografiu, na ktorej drží svojho štvrtého potomka. S manželom Jaronom Varsanom majú 3 spoločné dcéry - Almu (12), Mayu (6) a Daniellu (2), ku ktorým pribudlo ďalšie dievčatko, ktorej dali meno Ori.

„Tehotenstvo nebolo jednoduché, ale zvládli sme to. Do našich životov si priniesla množstvo svetla, čím napĺňaš význam svojho mena Ori, ktoré v hebrejčine znamená moje svetlo. Naše srdcia sú plné vďačnosti. Vitaj do domu plného dievčat... Ocko je tiež cool," napísala Gadot.