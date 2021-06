FOTO Wonder Woman žiari šťastím: Porodila tretiu dcéru… Aha, aké krásne meno dostala!

Gal Gadot stvárňuje komiksovú Wonder Woman.

Zdroj: Instagram G.G.

LOS ANGELES - Radostná správa! Pri pohľade na hviezdnu predstaviteľku komiksovej postavičky Wonder Woman, herečku Gal Gadot (36), by len málokto tipoval, že je už mamou. O to väčším šokom je, že je rovno trojnásobnou. Tretiu dcérku priviedla na svet v týchto dňoch. Aha, aké krásne meno dostala!