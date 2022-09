NAPÄTÉ VZŤAHY v slávnej famílii: Neuveriteľné, čo krásnej modelke robí jej matka!

Hlavou Kardashianovského klanu je matka slávnych sestier - Kris, ktorej napríklad jej bývalý zať Kanye West nevie prísť na meno. Brunetka nielen že je manažérkou celej famílie, ale povráva sa, že práve ona vo veľkom riadi konanie svojich dcér.

V aktuálnych dieloch reality šou The Kardashians si Kris vzala na mušku práve svoju 26-ročnú dcéru Kendall, ktorú tlačí do toho, aby sa konečne stala matkou. Matka jej vraj posiela sms správy, v ktorých jej napríklad vypisuje, že je už jedinou z dcér, ktorá nemá potomka a nedala jej vnúča. Alebo jej náhodne pošle správu s textom - Myslím, že už je na čase. „Stále mi hovoríš, že už nebudem mladšia. Ale hádaj čo, mami! Ja to môj život a ja neviem, či som na to pripravená. Zatiaľ si chcem užívať život sama,” uviedla pri jednej z hádok na túto tému úspešná modelka.

Potomkovia v klane Kardashian:

Kourtney - synovia Mason (12) a Regin (7), dcéra Penelope (10)

Kim - synovia Saint (6) a Psalm (3), dcéry North (9) a Chicago (4)

Khloé - dcéra True (4), nedávno narodený syn, ktorého meno zatiaľ nie je známe

Kylie- syn Wolf (7 mesiacov), dcéra Stormi (4)

Rob - dcéra Dream (5)