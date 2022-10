Vážne zdravotné problémy slávnej Kardashianky: Z tváre jej museli vyoperovať tumor!

Khloé patrí do jednej z najznámejších rodín na svete, ktorá sa preslávila aj vďaka ich televíznej šou. Okrem toho sa venuje modelingu, herectvu a svojim sociálnym sieťam, kde má len na Instagrame viac ako 276 miliónov fanúšikov.

No a práve tu prehovorila o svojich zdravotných problémoch. Jej fanúšikovia si totiž určite všimli, že v poslednej dobe nosila na svojom líci náplasť. Všetko nakoniec vysvetlila v niekoľkých príbehoch, ktoré zverejnila v posledných hodinách.

„Videla som už niekoľko príbehov o mne a náplastiach, ktoré nosím na mojej tvári. Veľa z vás sa pýtalo, prečo som ich nosila. Najskôr som si všimla, že mám na tvári ranu. Moji dermatológovia povedali, že je to veľmi nezvyčajné na ženu v mojom veku. O pár dni na to mi povedali, že musím okamžite podstúpiť operáciu, pri ktorej mi odstránia z tváre tumor," šokovala Khloé.

Galéria fotiek (8) Khloé Kardashian prehovorila o svojich zdravotných komplikáciách

Zdroj: Instagram

„Zverila som sa do rúk doktora Fischera, ktorého poznám aj osobne. Zatiaľ to vyzerá tak, že operácia dopadla dobre a odstránili pri nej všetko, čo mali. Teraz sa začal proces liečby, takže tieto náplaste budete vidieť aj naďalej a keď to bude možné, uvidíte aj jazvu, ktorá mi zostala," napísala modelka.

Galéria fotiek (8) Khloé Kardashian prehovorila o svojich zdravotných komplikáciách

Zdroj: Instagram

V ďalších príspevkoch následne ocenila spomínaného doktora Fischera, ktorý podľa jej slov odviedol úžasnú prácu. Ďalej zdôraznila, že sa s jej príbehom podelila hlavne preto, aby zvýšila povedomie o dôležitosti prevencie, ktorá napomáha takýmto problémom predísť.