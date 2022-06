Jedna z najväčších sexíc šoubiznisu chystá SVADBU: Chlapi, dajte si pohov!

Zamilovaná dvojica už o pár týždňov spečatí svoj 7-ročný vzťah svadbou. Stať by sa tak malo v Taliansku. Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe, keďže Kelly chce, aby detaily vedela len ona a jej budúci manžel. „Táto svadba je niečo, o čom snívala celý život. Prebehne to potichu, rovnako ako zásnuby," povedal zdroj z okolia dvojice pre The Sun.

„Kelly a Jeremy nemôžu byť šťastnejší. Držali to v tichosti tak dlho, ako to len šlo. Ale sú spokojní a nevedia sa dočkať, kedy svoju lásku oficiálne spečatia. Tento týždeň leteli do Talianska, aby našli perfektné miesto. Bude to malá svadba. Veľmi romantická, v spoločnosti len najbližších priateľov a rodiny," dodal zdroj.

Bývalá modelka zdieľala na svojom Instagramovom profile fotky z Toskánska a Florencie. Ďalšími možnosťami, kde sa môže svadba uskutočniť, sú Rím alebo jazero Como, ktoré sa nachádza na severe Talianska. O svojom snúbencovi Kelly nedávno povedala: „Z nás dvoch je väčší romantik jednoznačne on," prezradila kráska o svojom vyvolenom, ktorý je talianským modelom s francúzskym pôvodom.

Stále nie je známe ani to, kto koho požiadal o ruku. Kelly v minulosti povedala, že v roku 2020 to bola práve ona! Parisi však povedal nie. „Keď sme boli v Antigue, tak som sa ho spýtala, či si ma vezme. On mi odpovedal: Buď ticho, všade naokolo sú ľudia! Takže takto som ho požiadala o ruku, ale on povedal, že to miesto nebolo vhodné," prezradila kráska.

Moderátorka, modelka a herečka bola v minulosti zasnúbená už trikrát. Konkrétne s hercami Jasonom Stathamom (54) a Billy Zaneom (56), či bývalým vojakom a dnes televíznou osobnosťou Davidom McIntoshom (36).