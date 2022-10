Romantická SVADBA plná celebrít: Šedivý režisér (56) si vzal sexi herečku (35)!

James Gunn je meno, ktoré určite netreba predstavovať fanúšikom počinov Strážcovia galaxie, či Samovražedná misia. Práve pod ne sa totiž podpísal ako režisér. V roku 2015 vstúpila do jeho života herečka Jennifer Holland, ktorá je od teraz už jeho manželkou.

„Po viac ako 7 spoločných rokoch som sa konečne oženil s láskou môjho života. Aký neuveriteľný, krásny a úžasný deň, ktorý sme strávili obklopení tou najlepšou rodinou a priateľmi na svete,” napísal na svojom Instagrame James. Dvojicu prišlo v ich veľký deň podporiť viacero kolegov. Spomenúť možno hercov Chrisa Pratta, Michaela Rookera, Johna Cena, či ich kolegyňu Zoe Saldana.

Krásne zábery a slová plné dojatia zverejnila aj šťastná nevesta. „James, ďakujem, že so mnou zdieľaš svoju lásku, život a rodinu. Ďakujem, že si si ma vybral a vždy ma rozosmeješ,” uviedla Jennifer. Blondínka zároveň poďakovala každému, kto sa pričinil o to, aby boli ich veľký deň dokonalý. „Bolo to také úžasné a krásne. Cítila som sa ako vo filme,” dodala. Zaujímavým momentom určite bola aj prítomnosť nepozvaného hosťa. A to losa, ktorý sa tam náhodne objavil.

