ÚPLNE NAHÝ! Pikantný tréning hviezdy seriálu Zákon a poriadok: POZOR, nech si činkami nepricvikneš...

To chcelo odvahu! Herec Christopher Meloni v apríli oslávil 61. narodeniny. Na Slovensku by sa pomaly pripravoval na odchod do dôchodku, no ako dôchodca teda rozhodne nevyzerá. Práve naopak - jeho figúru by mu mohli závidieť aj mnohí o polovicu mladší muži. A že nejde o žiaden photoshop, dokázal v reklame, ktorá pred pár dňami obletela svet.

Galéria fotiek (13) Zdroj: NBC Universal Television

Umelec, ktorý sa pred 20 rokmi preslávil seriálom Zákon a poriadok, v nej totiž cvičí úplne nahý. V minútovom klipe, okrem bielych ponožiek a tenisiek, na sebe nemá absolútne nič. “Niektorí ľudia si zjavne myslia, že spôsob, akým cvičím, je zvláštny. Úprimne, nerozumiem tomu,” hovorí vo videu, zatiaľ čo bez oblečenia cvičí jógu, kickbox a dvíha činky. Div, že si nepricvikol...

Galéria fotiek (13) Zdroj: youtube.com/Peloton

Reklama poukazuje na novú fitness aplikáciu, ktorú vraj využívajú najmä dve skupiny ľudí: “Tí, ktorí nosia nohavice… A Christopher Meloni.” Nie je to pritom prvýkrát, čo sa herec verejne prezentuje nahý. Pred rokom sa napríklad bez oblečenia objavil na titulke magazínu Men’s Health.