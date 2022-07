BRUTÁLNA VRAŽDA na nakrúcaní známeho seriálu: Neznámy páchateľ ROZSTRIEĽAL člena tímu!

NEW YORK - V utorok otriasla New Yorkom správa, že v mestskej časti Brooklyn bol zastrelený muž, ktorý sedel vo vlastnom aute. Obeť bola identifikovaná ako Johnny Pizarro (†31). Ako sa neskôr ukázalo, išlo o člena produkčného tímu populárneho seriálu Law & Order: Organized Crime.

Člen tímu, ktorý sa podieľal na produkovaní seriálu Law & Order: Organized Crime bol zastrelený pri tom, ako v utorok skoro ráno rezervoval parkovacie miesta. Polícia neskôr potvrdila identitu obete. Jeho meno je Johnny Pizarro.

Jeho úlohou bolo zaistiť parkovanie pre produkčnú spoločnosť. V čase útoku sedel vo svojom aute, ktoré stálo na jednej z ulíc mestskej časti Brooklyn. Neznámy útočník otvoril dvere na jeho vozidle a začal na neho strieľať. Trafil ho do krku a hlavy.

Útočník z miesta ušiel. Záchranári previezli zraneného muža do najbližšej nemocnice, kde svoj boj o život prehral. Vyšetrovatelia teraz pátrajú po strelcovi a motíve tohto ohavnéo činu. Pre médiá to potvrdila hovorkyňa miestnej polície Sophia Mason.

K usmrteniu jedného zo svojich pracovníkov sa vyjadrila aj NBC, ktorá seriál produkuje. „Sme nesmierne smutní a šokovaní z útoku na nášho zamestnanca, ktorý na následky tohto činu zomrel," napísala spoločnosť.

„Spolupracujeme s miestnou políciou pri vyšetrovaní, ktoré prebieha. Naše srdcia a myšlienky patria rodine a priateľom obete. Prosíme vás, aby ste rešpektovali ich súkromie počas týchto ťažkých časov," doplnili.

Johnnyho kolega od miesta tragédie nebol ďaleko. „Bolo to šialené. Nepočul som žiadnu hádku. Bolo to tiché ráno. Počul som len jednu ranu, ale bola veľmi hlasná a neviem koľko padlo výstrelov. Absolútne netuším, kto a prečo to urobil," povedala osoba, ktorá nechcela byť menovaná, pre New York Post.

Hlavnú úlohu v tomto seriáli hrá známy herec Christopher Meloni (61). Premiéru mal v apríli 2021. Druhá séria sa dostala na obrazovky v máji tohto roka. Podľa všetkého sa fanúšikovia dočkajú aj tretej série, na ktorú si však diváci budú musieť ešte počkať.