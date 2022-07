Česká herečka podstúpila POTRAT: Absolútne BEZ CITU… Naozaj sa TAKTO vyjadrila?

To, či je žena pripravená stať sa matkou, je jej vlastným rozhodnutím na základne jej osobných pocitov . Avšak, nakoľko ide o mimoriadne citlivú tému, je potrebné k nej aj tak pristupovať. Česká pornoherečka Karolína Urbanová, viac známa pod "umeleckým" menom Daisy Lee, ale najnovšie slušne "prestrelila".

Prsatá blondínka sa totiž najprv na svojom Instagrame "pochválila" tým, že je tehotná, no a neskôr sa rovnako otvorene a verejne priznala k tomu, že sa rozhodla absolvovať interupciu. A hoci ide o jej rozhodnutie, ktoré je jej osobnou voľbou, Daisy akosi prekročila hranice. Počas dňa, kedy podstúpila interupciu, sa totiž absolútne nevyhýbala sociálnym sieťam a to, čo sa dialo, prostredníctvom príbehov na Instagrame zdieľala aj so svojimi sledovateľmi.

Karolina otehotnela so svojím dlhodobým partnerom, no obaja vraj už od samého začiatku vedeli, že dieťa momentálne nechcú. Pornoherečka sa od prvej chvíle s netajila tým, že tehotenstvo ukončí, v čom ju v plnej miere podporoval aj jej priateľ. Viedlo ich k tomu hneď niekoľko dôvodov, jedným z nich je údajne Karolínina kariéra, ktorej sa vraj teraz chce venovať úplne naplno. Ak raz príde čas na dieťatko, s natáčaním šteklivých scénok chce Daisy vraj definitívne seknúť. Avšak, rozhodne to nie je teraz.

Počas celého tehotenstva a takisto aj jeho ukončenia zverejňovala "péčková herečka" veľmi kontroverzné výroky, ktorými susedné Česko rozdelila na dva tábory. „Už to mám za sebou. O pol hodinu ma pustia, umieram od hladu, prisahám. Chcem všetkých zabiť. Domov som si objednala už tri jedlá a ešte tam ani nie som,“ napísala k fotografii z nemocnice a neštítila sa pridať niekoľko "vyrehotaných" smajlíkov.

„Cítim sa ok, trošku ma bolí dole, ale už to toľko necítim, pretože ten hlad to prebíja oveľa viac. Len zo mňa tečie krv trošku,” napísala na Instagrame. A potom to totálne "doklepla". „Ani som neplakala," dodala bez servítky pred ústami, čo extrémne pohlo mnohými ľuďmi, ktorí jej vyjadrenia označili ako totálne necitlivé.

A ako to vnímate vy?