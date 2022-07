Krásavca Rickyho Martina ženie pred súd: DOMÁCE NÁSILIE a zákaz priblíženia!

Ricky Martin má momentálne hlavu v smútku. Známy spevák je totiž obvinený z domáceho násilia. Súd už dokonca vydal aj zákaz priblíženia! Policajný hovorca miestnej polície to uviedol pre magazín Associated Press. Ďalej povedal, že rozhodnutie je dočasné. Identita osoby, ktorá o zákaz požiadala, je neznáma. So žiadosťou sa neobrátila na políciu, ale rovno na súd. Zároveň mala uviesť, že spolu randili viac ako pol roka. Rozísť sa mali pred 2 mesiacmi, s čím sa Ricky nevedel zmieriť. Najmenej trikrát ho mali vidieť, ako sa potuluje v blízkosti domu, kde daná osoba býva.

Policajný hovorca uviedol, že sa muži zákona pokúsili doručiť toto rozhodnutie Rickymu v meste Dorado, kde má trvalý pobyt. Avšak, speváka doteraz nenašli. K celej situácii sa najskôr vyjadril prostredníctvom svojich právnych zástupcov. „Obvinenia voči môjmu klientovi, ktoré viedli k zákazu, sú výmyslené. Sme presvedčení, že to dokážeme a súd nám dá za pravdu," píše sa v oficiálnom stanovisku.

Neskôr situáciu komentoval prostredníctvom svojho účtu na Twitteri. „Zákaz priblíženia, ktorý bol vydaný na moju osobu, je založený na nepravdivých obvineniach. Pretože celý proces stále prebieha, nemôžem poskytnúť detailnejšie stanoviská. Som vďačný za nekonečné množstvo správ, v ktorých mi prejavujete solidaritu," napísal umelec.

Galéria fotiek (2) Ricky Martin oficiálne tvorí pár s maliarom menom Jwan Yosef.

Zdroj: SITA/AP

Dočasný zákaz priblíženia by mal vypršať 21. júla. V rovnaký deň je naplánovaný začiatok súdneho procesu. Ricky Martin pritom oficiálne stále tvorí pár s maliarom Jwanom Yosefom (37), s ktorým mal v roku 2017 svadbu a vychovávajú spolu štyri deti.