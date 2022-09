Ricky Martin po ŠKANDÁLE s incestom vracia úder: Synovca ženie pred súd... Požaduje 20 miliónov!

Kauza sa ťahá už od začiatku júla, keď Rickymu Martinovi (50) súd zakázal priblížiť sa k osobe, ktorej identita nebola spočiatku odhalená. Tá tvrdila, že so spevákom viac ako pol roka udržiavala blízky vzťah a keď sa s ním rozišla, slávny Portoričan to neprijal veľmi dobre a uchýlil sa k domácemu násiliu. Dočasný zákaz priblíženia sa platil do 21. júla, keď sa mal začať súdny proces, pri ktorom Martinovi v prípade dokázania viny hrozilo až 50 rokov za mrežami!

Krátko pred ním bola identita danej osoby odhalená – a prišiel ďalší obrovský šok. Spevákov brat Eric totiž pre španielsky denník Marca prezradil, že Rickyho Martina ženie pred súd jeho vlastný synovec, 21-ročný Dennis Yadiel Sanchez, s ktorým mal mať pomer. Okrem fyzického a psychického násilia sa tak s menom slávneho speváka začal spájať aj incest.

„Nanešťastie, osoba, ktorá môjho klienta obvinila, bojuje s veľkými mentálnymi problémami. Ricky Martin samozrejme nikdy nebol, ani nebude, súčasťou akéhokoľvek sexuálneho alebo romantického vzťahu so svojím synovcom," povedal vtedy Martinov právny zástupca.

K ďalšiemu praniu špinavého prádla už napokon nedošlo. Dennis Yadiel Sanchez svoju žalobu stiahol a sudca zákaz priblíženia nepredĺžil. „Vďaka Bohu sa potvrdilo, že obvinenia boli nepravdivé. Bolo to veľmi bolestivé a devastačné pre celú moju rodinu, priateľov a aj pre mňa. Želám mu však len to dobré. Verím, že dostane pomoc, ktorú potrebuje a bude môcť začať nový život plný lásky a šťastia." vyjadril sa vtedy umelec.

Prešiel však len mesiac a Ricky Martin radikálne zmenil prístup. Od synovca, ktorého nazýva „nevyrovnanou osobnosťou“, požaduje 20 miliónov dolárov! Tvrdí, že ním bol „prenasledovaný, obťažovaný a vydieraný“. Sanchez síce žalobu stiahol, no následne vraj začal speváka bombardovať odkazmi, že ak mu nezaplatí, pochová jeho kariéru nadobro. Martin naňho už v stredu podal v meste San Juan žalobu.

Spevák tvrdí, že sa kvôli Sanchezovi jeho rodina necíti bezpečne. Jeho synovec vraj zverejnil spevákovo telefónne číslo na Instagrame a takisto mal na tejto sociálnej sieti založiť profil pre jedno z jeho detí. Martin vychováva s manželom Jwanom Yosefom 14-ročné dvojičky Valentina a Mattea (na snímke) a tiež malú Luciu a Renna (obaja 3).

Ricky Martin sa narodil 24. decembra 1971 ako syn psychológa a účtovníčky, ktorí sa rozviedli, keď mal dva roky. Obaja si našli nových partnerov, a tak má spevák z matkinej strany dvoch nevlastných bratov a z otcovej ďalších troch súrodencov – Erica, Daniela a Vanessu. Práve tá je matkou Dennisa Yadiela Sancheza, ktorý Martina obvinil z domáceho násilia a incestu. Umelec tvrdí, že kvôli tomu prišiel o niekoľkomiliónové zmluvy a žiada o náhradu škody. Poriadne mastnú!