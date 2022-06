Keanu Reeves vyvetral svoju sivovLÁSKU: ŽIADNE BOZKY, ale... TOTO je krásny dôkaz lásky!

Alexandra Grant nie je v živote Keanu Reevesa novou osobou. Herec a maliarka vlastnia nakladateľstvo X Artists 'Books a spolupracovali na knihe Óda na šťastie. Reevesove básne sú doplnené Grantovej ilustráciami.

Vzťah po tak dlhom čase bez partnerky slávnemu hercovi rozhodne prospieva. Podľa jeho priateľov sa pár navzájom inšpiruje, a aj rôzne malé nezhody vedia vyriešiť s pokorou a pokojom, ktoré z nich vyžarujú. Herec sa vyjadril, že Alexandra je „svojská a všetko si robí po svojom“. Spája ich i vášeň pre umenie.

FOTO: Zatiaľ čo mnohé páry si svoju lásku na červenom koberci prejavujú bozkami, Keanu a Alexandra dali svoje silné city najavo takýmto pohľadom a úsmevom.

Alexandra sa o vzťahu s idolom mnohých žien vyjadruje v superlatívoch. „Láska na každej úrovni je pre moju identitu hlboko dôležitá. Bolo obdobie izolácie, keď som iba maľovala, ale hlboko si cením skúsenosť byť vo vzťahu," zverila sa britskému Vogue.

V živote to tento charizmatický muž nemal ľahké. V roku 1999 spolu so svojou priateľkou Jennifer Syme očakávali narodenie dcéry, no dieťa sa narodilo vo ôsmom mesiaci mŕtve. O rok neskôr zomrela pri tragickej autonehode aj samotná Jennifer.

Predstavy o životnom šťastí a znovu nájdení lásky sa však Keanu nevzdal. „Viete, som osamelý chlap. Vo svojom živote nemám nikoho. Pokiaľ by sa však niekto v mojom živote objavil, tohto človeka by som rešpektoval a miloval celým srdcom. Snáď sa mi pošťastí,'' povedal v jednom z rozhovorov.

Minulý mesiac fotografi nachytali herca v klenotníctve, kde strávil skoro hodinu vyberaním prsteňa. Žeby sa Keanu rozhodol pre dôležitý životný krok a požiadal Alexandru o ruku?