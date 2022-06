REAKCIA Johnnyho Deppa a Amber Heard na VERDIKT súdu: TOTO sú veľmi SILNÉ SLOVÁ!

VYJADRENIE JOHNNYHO DEPPA

„Pred šiestimi rokmi môj život, životy mojich detí, životy tých, čo sú mi najbližší a tiež životy ľudí, ktorí ma mnoho rokov podporujú a veria vo mňa, sa navždy zmenili.

Všetko mihnutím oka.

Falošné, veľmi závažné, trestné obvinenia boli na mňa vznesené cez média, čo spustilo nekonečný príval nenávisti, hoci proti mne nikdy neboli vznesené žiadne obvinenia. V priebehu nanosekundy to dvakrát obletelo celý svet a malo to seizmický vplyv na môj život a kariéru.

A šesť rokov neskôr mi porota dala môj život späť. Som skutočne pokorný.

Moje rozhodnutie riešiť tento prípad som urobil až po dôkladnom premýšlaní. Dobre som si uvedomoval výšku právnych prekážok, ktorým budem čeliť a celosvetovú "podívanú" do môjho života.

Na samom začiatku tohto prípadu bolo cieľom odhaliť pravdu bez ohľadu na výsledok. Hovoriť pravdu bolo niečo, čo som dlžil svojim deťom a všetkým, ktorí zostali pri mne a podporujú ma. Cítim pokoj s vedomím, že sa mi to konečne podarilo.

Som a bol som ohromený prívalom lásky a kolosálnej podpory a láskavosti z celého sveta. Dúfam, že moja snaha o to, aby sa povedala pravda, pomohla ostatným, mužom alebo ženám, ktorí sa ocitli v mojej situácii, a že tí, ktorí ich podporujú, sa nikdy nevzdajú.

Chcem oceniť ušľachtilú prácu sudcu, porotcov, zamestnancov súdu a šerifov, ktorí obetovali svoj vlastný čas, aby sa dostali do tohto bodu. A tiež môjmu usilovnému a neochvejnému právnickému tímu, ktorý odviedol mimoriadnu prácu a pomohol mi podeliť sa o pravdu.

To najlepšie teraz prichádza a konečne sa začala nová kapitola.

Pravda nikdy nezahynie.”

VYJADRENIE AMBER HEARD

„Sklamanie, ktoré dnes cítim, sa nedá opísať slovami. Zlomilo mi to srdce, že kopec dôkazov stále nestačilo na to, aby som odolala neprimeranej moci a vplyvu môjho bývalého manžela.

Ešte viac som sklamaná z toho, čo tento verdikt znamená pre iné ženy. Je to neúspech. Posúvame sa späť v čase do doby, keď žena, ktorá prehovorila, bola verejne zahanbená a ponížená. Potláča to ideu, že násilie páchané na ženách treba brať vážne.

Som presvedčená, že Johnnyho právnikom sa podarilo dosiahnuť, aby porota prehliadla kľúčovú otázku slobody prejavu a ignorovala dôkazy, ktoré boli také presvedčivé, že v Spojenom kráľovstve by sme vyhrali.

Je mi ľúto, že som tento prípad prehrala. Ale ešte viac som smutná z toho, že sa zdá, že som stratila právo, ktoré som si myslela, že ako Američanka mám – hovoriť slobodne a otvorene.“