DRÁMA na palube! Zasahovala krásna Deppova právnička... Je z nej SuperHrdinka

Zachovala pokoj a rozvahu! Camille Vasquez, ktorú by najradšej mnohí fanúšikovia Johnnyho Deppa videli po jeeho boku ako novú partnerku, sa nedávno opäť vyznamenala. Počas letu z Los Angeles do New Yorku as výrazne podieľala na záchrane života istého 70-ročného pána. Ako informuje tmz.com, ten práve prechádzal okolo jej sedadla, keď skolaboval a udrel si hlavu.

Kým letušky volali o pomoc, Camille spolu so svojím ochrankárom sa hneď podujali mu pomôcť. Bodyguard zložil z ruky svoje smart hodinky a dal ich mužovi, aby mohli sledovať jeho tep. Právnička sa spojila so švagrom, ktorý je lekár. Ten jej cez telefón dával inštrukcie, ako má postupovať.

K mužovi napokon prišiel chirurg, ktorý starostlivosť o pacienta prevzal. Camille si vyslúžila obdiv všetkých prítomných a letušky ju vraj odmenili fľašou vína a šampanského. A nielen tým, viacerí sa zhodli, že je hotová Wonder Woman!