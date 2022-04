Britney Spears (40) sa splnil najväčší SEN: Som TEHOTNÁ!

Slobodná a šťastná! Nie je tomu tak dávno, čo svet s obavami sledoval ako sa vyvýja život slávnej speváčky Britney Spears. Tá sa po 13 rokoch dočkala a súd ukončil poručníctvo jej otca. Slávna blondínka otvorene hovorila o tom, že dlhý čas túžila po dieťatku. Avšak otec jej ako poručník dal vložiť vnútromaternicové teliesko. Zakazoval jej tiež vydať sa, nútil ju koncertovať a z jej majetku žili viacerí členovia rodiny.

A vyzerá to tak, že speváčkin sen sa čochvíľa stane skutočnosťou a bude z nej trojnásobná mamina. Ako Britney na Instagrame prezradila, všimla si, že kilogramy, ktoré počas dovolenky schudla, akosi naspäť pribrala. „Pomyslela som si, že čo sa to deje s mojim bruchom? Môj manžel povedal, že to bude tehotenstvom. Tak som si spravila tehotenský test a... Budem mať bábätko,” oznámila na svojom Instagrame šťastná speváčka.

Vyzerá to tak, že okrem túžby po dieťatku si Spears splnila aj sen o svadbe. Svojho partnera Sama Asghariho už počas víkendu označila za manžela. Atraktívny fitness tréner, ktorý je po speváčkinom boku od roku 2017, tiež neskrýva svoju radosť. „Manželstvo a deti sú prirodzenou súčasťou silného vzťahu naplneného láskou a rešpektom. Byť otcom je niečo, na čo som sa vždy veľmi tešil a neberiem to na ľahkú váhu. Je to tá najdôležitejšia práca, akú kedy budem robiť,” povedal na margo toho svalnatý fešák.

Galéria fotiek (6) Britney Spears a Sam Asghari sa vraj tajne zosobášili a budú z nich rodičia.

Zdroj: SITA

V súvislosti s tehotenstvom priznala Britney aj isté obavy. Má strach z paparazzov, ktorých máva bežne v pätách. „Je to tiež náročné, lebo keď som bola tehotná, mala som tehotenskú depresiu. Musím povedať, že je to úplne hrozné. Ženy o tom vtedy nehovorili. Niektorí ľudia považovali za nebezpečné, ak sa žena takto sťažovala, keď v sebe nosila dieťa. Ale teraz o tom ženy hovoria každý deň,” dodala umelkyňa, ktorá poďakovala Ježišovi a zverila sa, že bude každý deň cvičiť jógu.