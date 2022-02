Otrasný NÁLEZ: Hasiči objavili zhorené telo známej moderátorky… Bola zabalená v plachtách!

MEXIKO - Otrasný pohľad sa naskytol mexickým hasičom pri odstraňovaní požiaru na diaľnici. Objavili tam totiž obhorené telo známej moderátorky. Príčinu smrti vyšetrovatelia nateraz nezverejnili, no telo tmavovlásky malo byť zabalené v plachtách a obliečkach!

Mexickú televíznu moderátorku a modelku Michelle Pérez Tadeo, známu ako Michell Simón, našli v utorok na juhu mexického hlavného mesta. Že išlo skutočne o verejne známu ženu, potvrdil kancelár generálneho prokurátora. Jej telo objavili hasiči pri odstraňovaní požiaru na diaľnici Picacho-Ajusco.

Podľa informácií tamojších médií bolo telo novinárky zabalené v plachtách a obliečkach. Michell bola podľa rodiny a blízkych nezvestná od minulého piatka. Čo mohlo byť príčinou jej smrti, polícia zatiaľ nezverejnila, prezradila však, že pracuje s viacerými verziami. Všetko však nasvedčuje tomu, že išlo o vraždu.

Ak by to pitva potvrdila, išlo by už o šiestu smrť novinára na území Mexika len za tento rok. Podľa aktivistov zameraných na ochranu médií stoja za vraždami novinárov v Mexiku predovšetkým kriminálne skupiny, drogové gangy, ale aj skorumpovaní verejní činitelia.

