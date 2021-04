HOROR pre televíznu moderátorku: FOTO Pred zrakom syna ju mlátil a škrtil sexuálny útočník

Je ťažké si predstaviť, akú bolesť musela naposledy prežiť Anastaisha Lygova. Známa ukrajinská televízna moderátorka bola bitá, škrtená a takmer znásilnená. To všetko sa stalo pred jej synom. Na sociálnych sieťach informovala o ohavnom útoku, ktorý sa stal v auguste 2020.

Útok vo vlaku

Ako sama Anastaisha Lygova informuje, stále sa bála o svoj život aj mesiace po hororovom čine. Aj keď ona unikla a tým dokázala zabrániť najhoršiemu, televízna hviezda útokom trpí dodnes. K incidentu došlo 1. augusta minulého roku, keď bola Anastaisha Lygova na ceste z Mariupolu do Kyjeva so svojím synom. Keď spala, sexuálny útočník ju náhle napadol, zbil a dusil. Potom sa muž menom Vitalij Rudzko pokúsil televíznu moderátorku znásilniť.

Zdroj: Facebook/ Anastaisha Lygova

Pred očami syna

Jej syn začal kričať a ona presvedčila Rudzka, aby ju odviezol do inej časti vlaku. Keď zrazu uvidela ležať nôž, obávala sa o život, hovorí dnes Lygova. "Počula som, ako môj syn plače, a myslela som si, že je to príležitosť na útek. Tak som mu povedala, že musím ísť za synom, aby som mu zabránila plakať, pretože by mohol zobudiť všetkých vo vlaku. Súhlasil, ale povedal, že sa vráti," Anastasia popisuje udalosti.

"Opustila som jeho kupé a začala som bežať. Vzala som svojho syna a obaja sme bežali bosí, aby sme našli pomoc. Bežala som rovno k sprievodkyni. Spala a neotvárala dvere. Všetkým som zaklopala na dvere." Nakoniec našli sprievodcu v inom vozni. „Nakoniec sme boli pred mužom zachránení,“ hovorí Ukrajinka.

Stále sa bála o život

Rudzko bol zatknutý a uväznený, ale Anastaisha sa naďalej bála o život. Jej syn potreboval psychologickú pomoc a ona sa rozhodla viesť si denník svojich skúseností na Facebooku a vysloviť sa proti násiliu. Iba dnes, len pár dní po Rudzkovej smrti, môže Lugovaya postupne skoncovať s minulosťou. Sexuálny delikvent zomrel 13. apríla v ústave predbežného zadržania. Podľa miestnej tlačovej agentúry Strana zomrel na rakovinu.

Zdroj: Facebook/ Anastaisha Lygova

Plánuje žalovať ukrajinské železnice

Anastaisha následne zverejnila na Facebooku: „Nechcem byť príliš emotívna, ale chcem povedať, že strach, v ktorom som celý ten čas žila, vo mne vyvolala obavy z toho, čo by sa stalo, keby Rudzko išiel von z väzenia, aby zistil, či by ma našiel, ako budem ďalej žiť ... Ten strach zomrel s ním.“

Anastaisha údajne plánuje kvôli incidentu žalovať ukrajinské železnice.