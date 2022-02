Tvrdé slová speváčky Basikovej: ATENTÁT... ZASTREĽTE Putina!

Ako mnohí iní, aj speváčka Bára Basiková so znepokojením sleduje situáciu na Ukrajine, kam vtrhli ruské vojská. Svoj názor na túto situáciu vyjadrila na sieti Instagram.

Oveľa tvrdšie slová však zazneli, keď ju o jej pohľad na vec požiadal portál Život v Česku. Pre tento krok Ruska podľa nej neexistuje žiadne pochopenie ani ospravedlnenie. „Je to strašné a nemám slov. Neverila by som, že v 21. storočí je to, čo sa deje, možné. Putin je psychopat a nemá ďaleko k Hitlerovi a Stalinovi,” vyhlásila speváčka.

No zašla ešte ďalej. Ak to nepôjde inak, myslí si, že niekto by mal na ruského prezidenta spáchať atentát. „Chcem veľmi veriť, že ho niekto zastaví, alebo na neho niekto spácha atentát. Je to zákon akcie a reakcie. Je schopný strieľať do nevinných ľudí, tak nech niekto strelí do neho,” povedala speváčka, v ktorej evidentne aktuálna situácia vyvolala riadny hnev.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Tv Nova

Informácie o konflikte na Ukrajine nájdete TU»