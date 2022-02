Bezmocná Máziková o situácii na Ukrajine: Preboha, veď ona je tehotná!

MNÍCHOV - Vojnové udalosti na Ukrajine sa dotýkajú asi každého, o čosi viac ale tých, ktorí majú v našom susednom štáte rodinu či priateľov. To je aj prípad speváčky Evy Mázikovej.

K situácii na Ukrajine sa na sociálnej sieti vyjadrila aj Eva Máziková. Nešlo však o nejaký názor či hodnotenie vojenského konfliktu.

Speváčka svojim fanúšikom stručne pretlmočila rozhovor so svojou kamarátkou z Ukrajiny. „Práve mi dovolala moja kamarátka Alexandra, býva pred Kyjevom. Plakala, viac-menej plakala, ani sme sa rozprávať nemohli,” uviedla Eva.

Pre rodinu jej kamarátky je situácia o to ťažšia, že aktuálne sa mali tešiť a pripravovať na príchod nového člena rodiny. „Jej dcéra je vysoko tehotná, odísť nemôžu, pretože všade sú zátarasy, benzín nie je. No je to hrozné, ja som z toho úplne hotová. A pomôcť neviem,” vyhlásila bezmocne slovenská umelkyňa.

