Češka z jojkárskeho seriálu: Vrátila sa k modelingu... Preboha, veď vážila 37 kíl!

Aktuálne môžu slovenskí diváci vídať Hanu Vagnerovú v českom seriáli Lajna, ktorý vysiela aj televízia Joj. Okrem toho ju však zamestnáva opäť aj modeling, ku ktorému sa pomerne netradične vrátila vo veku 38 rokov.

Zdroj: ČT

V minulosti pritom netajila, že táto profesia ju doslova zničila. Venovala sa jej totiž v krehkom veku od 15 do 18 rokov. Neustále sa porovnávala s ostatnými modelkami a mala nízke sebavedomie. Paradoxne ale počiatky anorexie vidí v rodine.

Keď mala jej sestra komplikovanú zlomeninu nohy, rodičia jej logicky venovali viac pozornosti. Hana v tom čase zhodila dve kilá, oni si to všimli a začali sa zaujímať, čo sa deje. A tak zhodila ďalšie, aby bola pre nich dostatočne zaujímavá.

Ako 15-ročná vážila 37 kíl. „Z tých rokov si nepamätám nič, než to, že som zjedla rajčinu, suchár a niekedy som si dala navyše ešte jablko. Ale z toho už som mala depresiu,” prezradila kedysi pre iDnes.cz. Mala pocit, že len keď bude štíhla a dokonalá, budú ju mať ostatní radi.

Zdroj: Tv Nova

Keďže sa opäť vrátila do modelingovej agentúry, portál super.cz vyjadril isté obavy. No herečka ich upokojila. „K modelingu som sa vrátila len okrajovo, stále som hlavne herečka. A poruchu príjmu potravy som do slova a do písmena prekonala,” uistila redaktorku.

Ako dodala určite sa nechystá chudnúť. „Nikto ma k tomu nenúti. Osobne si myslím, že sa trendy v modelingu zmenili, je otvorený ženám viacerých vekových skupín, objavuje sa originalita, už nemusia byť všetky vychudnuté a vyzerať rovnako,” myslí si Hana.