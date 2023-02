Trápenie herečky zo Survivoru: Psychóza kvôli postave... Skončila na záchytke!

Bára Jánová sa predstavila v minulej sérii markizáckeho Survivoru. Patrila do červeného kmeňa napríklad s Gogom či Gáborom Borárosom. „Beriem to ako výzvu. Sama som zvedavá, čo zvládnem, nie je to len o fyzičke, ale aj o vnútornej sile. Niekde má výhodu svalnatý človek, niekde štíhly,” vyhlásila pre iDnes.cz ešte pred odletom na ostrov.

Galéria fotiek (7) Gogo, Bára Jánová a Gábor Boráros

Zdroj: Tv Markíza

Hoci sa nezľakla nepohodlia ani fyzických skúšok, v minulosti sa trápila práve pre svoju štíhlu postavu. Niektorým ľuďom sa zdala až príliš chudá a dávali jej to pocítiť. V škole sa jej smiali, že je kostnatá a označovali ju za anorektičku. Nepríjemné poznámky mali nielen spolužiaci, ale aj učitelia. Doma sa ju snažili vykŕmiť, aby už posmechu nečelila.

Galéria fotiek (7) Zdroj: ČT/archív BJ

Na strednej škole začala trpieť pocitmi hraničiacimi s paranojou, keďže mala neustále pocit, že ju ľudia sledujú a posudzujú. S body shamingom sa stretla aj v dospelosti, dokonca aktuálne poznamenala, že mu čelí doteraz. „Hovorila som si: To nie je možné, to bude stále takto?” povedala vo včerajšej 13. komnate vo vysielaní Českej televízie.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tv Markíza

„Raz som vyšla z divadla a tam stáli kolegovia a že: Aha, mŕtva nevesta Tima Burtona. To bol spúšťač, že som plakala asi týždeň v kuse, nechcela som nikam chodiť a nechcela som hrať divadlo. Videla som sa ako niekto vychrtlý, nezdravý. Začala som potom pochybovať aj o svojom talente,” prezradila o svojom trápení s tým, že už rozmýšľala o tom, prečo je vlastne na tomto svete. Pripadala si úplne zbytočná. „Raz som si zavolala záchranku, že sa bojím, že si niečo urobím,” priznala.

Nakoľko sa však so svojimi problémami vyrovnávala aj pomocou alkoholu, neodviezli ju k psychológovi, ale skončila na záchytke, kde ležala v psychóze. Ide o závažný psychický stav, kedy môže mať človek aj halucinácie. Jánová síce odmietla hospitalizáciu, no vyhľadala terapeutickú pomoc a dnes je z nej sebavedomá žena, ktorá dokáže pracovať s tým, ako sa cíti a naučila sa, ako nepodliehať negatívnym reakciám z okolia.