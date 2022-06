Herečka z Jojky chodí iba s cudzincami: Ukázala nový úlovok... Týmto ju dostal!

PRAHA - Divákom televízie Joj je známa zo seriálu Odsúdení. A hoci je Hana Vagnerová Češka, so žiadnym krajanom ešte nechodila. Aj teraz má zahraničný úlovok!

To, že Hana Vagnerová nie je sama, prezradila českým novinárom už pred pár týždňami. „Áno, som zamilovaná, už päť mesiacov a zase je to cudzinec. je z filmovej brandže, ale nie je to herec,” povedala vtedy Blesku.

Galéria fotiek (3) Hana Vagnerová v jojkárskom seriáli Odsúdené

Zdroj: TV JOJ

Pre extra.cz potom prezradila, čo je pre ňu pri výbere partnera dôležité. „Humor, inteligencia a charizma,” vypálila odpoveď bez rozmýšľania, a tak niet pochýb, že jej aktuálny priateľ to spĺňa.

Zaujímavé je, že herečka a modelka ešte nikdy nerandila s Čechom. Medzi jej partnerov patrili napríklad Slováci, Američan či Srb.

Odkiaľ presne je ten aktuálny, je zaiaľ záhadou. Hoci sú dnes už spolu 8 mesiacov, Vagnerová všetko okolo svojho frajera tají. Neprezradila ani jeho krstné meno, a to ho už vzala aj do spoločnosti. Objavili sa na premiére divadelnej hry Marta. A je to celkom fešák! Čo poviete?