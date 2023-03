Známa Češka OTVORENE o slovenskom filme: ZBYTOČNÁ námaha… Mohli jej toto UROBIŤ?!

Do kín sa dostal dlho očakávaný slovenský film od režiséra Michala Kollára, kde si zahrala jedna z obľúbených českých hviezd Hana Vágnerová. O tej je známe, že nemá problém takmer s ničím a do všetkého ide naplno. No pred pár dňami, pri príležitosti slávnostnej premiér,y sme sa od nej dozvedeli, čo ju pri natáčaní doslova potrápilo.

Galéria fotiek (13) Hana Vagnerová

Zdroj: Ján Zemiar

V zmienenom počine v spolupráci s TV Joj, sa v úlohe osudovej ženy o ňu "pobijú" jej kamaráti ešte zo školských čias, ktorých si zahrali slovenskí herci Juraj Hrčka a Michal Kubovčík. Nová slovenská komédia s prvkami akčných scén ako z hollywoodskeho trháku Villa Lucia, odhaľuje čo všetko sú dvaja muži schopní spraviť kvôli jednej žene. Čo však bola spomínaná herečka ochotná podstúpiť?

„Prekvapivo slovenský jazyk bol pre mňa dosť veľký oriešok. Je pravda, že som ten cudzí jazyk trénovala, aby som sa v ňom naučila hrať a hoci tá slovenčina vyzerá, že je nám blízka a mala som pocit, že to bude jednoduché, no zrazu som zistila, že je to oveľa ťažšie ako som si myslela,“ prezradila nám v rozhovore herečka, ktorá sa krvopotne naučila scenár po slovensky a vo svojej podstate to bolo zbytočná námaha. No mohli jej toto urobiť?

„Bolo mi to ľúto, hrala som to v slovenčine, no nakoniec sa ma rozhodli predabovať. No vo výsledku to chápem, aj keď som sa zo začiatku obávala, ako to bude znieť s iným hlasom ako som ja, ale musím povedať, že som koniec koncov za to aj vďačná,“ dodala Hana pre Topky.sk.

Hlas známej Češke prepožičala mladá slovenská herečka Anna Jakab Rakovská (30) a tá sa svojej dabingovej úlohy zhostila naozaj s gráciou a jej hlas perfektne zapasoval. Ako to celé na filmovom plátne vyznelo, sa môžete ísť na vlastné oči a uši presvedčiť do kín už dnes.